İslam Memiş Ağzından Kaçırdı: Bu Yatırım Altını Ezdi Geçti! Altın Sahipleri Ecel Terleri Dökecek

PLATİN SESSİZCE ATAĞA GEÇTİ

İslam Memiş'in dikkat çektiği bir diğer değerli metal ise platin oldu. Son 1 ayda platin yüzde 35 oranında getiri sağlarken, altın yüzde 26’da kaldı. "Platin sessiz ama çok kazandırdı" diyen Memiş, yatırımcıların bu alana da yöneldiğini söyledi.

Platin ve paladyum yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar için bankalar ve özel rafineri uygulamaları aracılığıyla alım-satımın kolayca yapılabildiğini belirten Memiş, fiziki olarak da bu metallerin alınabildiğini hatırlattı.