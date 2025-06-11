İslam Memiş Ağzından Kaçırdı: Bu Yatırım Altını Ezdi Geçti! Altın Sahipleri Ecel Terleri Dökecek
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın sahiplerine ecel terleri döktürecek kötü haberi verdi. Altının getirisini ezip geçen bu iki yatırım aracı, son aylarda rekor kazanç sağladı. Memiş, "Bayram tatilinde adeta şov yaptı, altını tahtından etti" diyerek yatırımcıların yeni gözdesini duyurdu.
Kaynak: CNN Türk
Yılın ilk aylarında hızla yükselişe geçen altında son haftalarda dalgalı bir seyir izlenirken, yatırımcıların radarına bu kez gümüş girdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gümüşün bayram döneminde dikkat çeken bir performans sergilediğini belirterek, "Altını değil gümüşü takip edin, çünkü gümüş sizi zengin edebilir" sözlerini hatırlattı. Gümüşün yükselişi yatırımcının da ilgisini çekti.
GÜMÜŞ ALTINI EZİP GEÇTİ! BAYRAMDA ŞOV YAPTI
Memiş, gümüşün son dönemdeki güçlü performansına vurgu yaparak, "Bayram tatilinde adeta şov yaptı, altını tahtından etti" dedi. Yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerini paylaşan Memiş, "Gümüş, son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yılın kalan döneminde gümüşün yükseliş potansiyeli çok daha güçlü" şeklinde konuştu.
GÜMÜŞ YATIRIMCISINA ALTINDAN DAHA FAZLA KAZANDIRDI
Sene başından bu yana yapılan yatırımlara bakıldığında, 10 bin TL’siyle altın alan bir yatırımcı yaklaşık 3.721 TL kazanç sağladı. Aynı dönemde gümüşe yatırım yapanlar ise 4.114 TL getiri elde etti. Bu da gümüşte %41’i aşan bir kazanç anlamına geliyor.
PLATİN SESSİZCE ATAĞA GEÇTİ
İslam Memiş'in dikkat çektiği bir diğer değerli metal ise platin oldu. Son 1 ayda platin yüzde 35 oranında getiri sağlarken, altın yüzde 26’da kaldı. "Platin sessiz ama çok kazandırdı" diyen Memiş, yatırımcıların bu alana da yöneldiğini söyledi.
Platin ve paladyum yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar için bankalar ve özel rafineri uygulamaları aracılığıyla alım-satımın kolayca yapılabildiğini belirten Memiş, fiziki olarak da bu metallerin alınabildiğini hatırlattı.