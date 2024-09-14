İslam Memiş: "48 Saatiniz Kaldı, Hazırlığa Başlayın!"

"Şu anda ons altın 2578 dolar seviyesinde. Burada büyük bir tuzak var.

2470 devamında 2420 dolarla ilgili beklentimiz vardı. Her ne kadar 2530 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılsa da, bizim ajandamızda 2470, 2420 dolara düşmesini bekleyeceğiz. Bu fiyatlardan altın satın alınmalı mı? Hayır kesinlikle.