İslam Memiş: "48 Saatiniz Kaldı, Hazırlığa Başlayın!"
Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, dün yaşanan yükselişlerle birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altın fiyatları hakkında önemli uyarılarda bulundu. Memiş, altın sahiplerine gelecek hafta çok sert düşüşlerin görüleceğini belirterek, "Hazırlıklara başlayın" çağrısında bulundu.
Her dönemin en güvenli yatırım aracı olarak bilinen altın, 2024 yılında da yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde sert bir yükseliş hareketi sergileyen altın, aylardır süren durgunluğunu geçtiğimiz haftalarda yaptığı ataklarla geride bıraktı.
2585 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ve yatırımcısına büyük bir getiri sunan altın fiyatları hakkında son uyarı, ekonomi piyasalarının tanıdık ismi İslam Memiş'ten geldi. Memiş, yaşanan yükselişlerin beklentilerle paralel şekilde gerçekleştiğini belirterek, altın fiyatlarında gelecek hafta itibarıyla yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.
"48 SAATİNİZ KALDI! HAZIRLIĞA BAŞLAYIN"
Yatırımcıların hafta sonu boyunca yapacakları hamleleri ve atacakları adımları iyice düşünmeleri gerektiğini belirten uzman isim, pazartesi günü itibarıyla emtia piyasalarında çok sert düşüşlerin görülmesinin muhtemel olduğuna vurgu yaptı.
Ons altın fiyatlarında ihlal edilen seviyelerin bulunduğunu, bu nedenle hem xauusd paritesinin hem de gram altın/TL fiyatlarının bu hafta içerisinde düşüşe geçeceğini söyleyen Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda ons altın 2578 dolar seviyesinde. Burada büyük bir tuzak var.
2470 devamında 2420 dolarla ilgili beklentimiz vardı. Her ne kadar 2530 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılsa da, bizim ajandamızda 2470, 2420 dolara düşmesini bekleyeceğiz. Bu fiyatlardan altın satın alınmalı mı? Hayır kesinlikle.
Gram altın fiyatları için ons altını takip edin. Bu tuzak fiyatlara karşı temkinli bekleyişimi devam ettiriyorum. Yıl sonuna kadar 3 aylık bir süreç var önümüzde. 2600-3000 dolar seviyesiyle alakalı beklentim geçerli ancak aşağıda ihlal edilmiş alanlar var, bu nedenle dolarda beklemeye devam edeceğiz. Bugünkü kur üzerinden dolar alan yine zarar etmez, dolarda bekleyip altın ve gümüş fiyatlarının düşüşünü bekleyeceğiz.
Gram altın serbest piyasalarda yine ons altını takip etmeye devam ediyor. Şu anda 2830 lira seviyesini geçmiş durumda. 2750-2800 lira aralığını takip edeceğiz, hafta içerisinde 2780'e kadar gerilese de ons altından aldığı destekle yükseldi. Bu seviyeden gram altın alınmaz. Ons tarafında yaşanacak düşüşler, gram altında da büyük bir aşağı yönlü hareket başlatacaktır.
Gram altının eylül ayı sonuna kadar 2880 lira olmasını bekliyoruz ancak bu, aylık beklentimiz. Haftalık bazdaki beklentilerimizle karıştırılmamalı. Eylül ayında gram altın fiyatı 2880 TL olacak ancak ons altın tarafında gelecek hafta yaşanacak düşüşlerle birlikte gram altın fiyatları da aşağı inecek.
2750-2800 lira aralığında gram altın alımı yapabilirsiniz, şu anda tuzak fiyatlamalara karşı temkinli beklemek gerekiyor.