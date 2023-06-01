İslam Memiş: '2023 ve 2024'te altından daha fazla kazandıracak'

"2023 VE 2024'TE ALTINA GÖRE DAHA FAZLA KAZANDIRACAK"

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Daha ucuz ve daha fazla kazandıran bir yatırım aracı olduğu için gümüş daha çok tercih ediliyor. Geçen sene gram altın yatırımcısına yüzde 43 kazandırmıştı ama gümüş yüzde 45 kazandırmıştı.