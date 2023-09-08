İslam Memiş, 2023 sonunda doların ne kadar olacağını yazdı: 'Tek duam başarılı olması yönünde'

tv100.com yazarı İslam Memiş, 2023'ün sonunda doların ne kadar olacağını bugünkü köşesinde yazdı.

İslam Memiş
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İslam Memiş, 2023 sonunda doların ne kadar olacağını yazdı: 'Tek duam başarılı olması yönünde' - Resim: 1

tv100.com yazarı İslam Memiş, bugün kaleme aldığı yazısında geçtiğimiz gün açıklanan Orta Vadeli Program'ı ve yıl sonunda doların geleceği seviyeyi yazdı.

Memiş'in yazısı şöyle oldu:

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İslam Memiş, 2023 sonunda doların ne kadar olacağını yazdı: 'Tek duam başarılı olması yönünde' - Resim: 2

Orta Vadeli Program (OVP), Çarşamba günü Beştepe’de açıklandı. Mali disiplin, araç bağımsızlığı, yapısal dönüşümler, beklentiler, büyüme, cari açık, kur, enflasyon gibi bir çok başlık sancılı sürecin devam edeceğini gösteriyor.

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İslam Memiş, 2023 sonunda doların ne kadar olacağını yazdı: 'Tek duam başarılı olması yönünde' - Resim: 3

Beklenti ile gerçekleşme ihtimali birbirinden uzak gibi duruyor. Çünkü nasıl başarılacağına dair bir ip ucu yok.

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İslam Memiş, 2023 sonunda doların ne kadar olacağını yazdı: 'Tek duam başarılı olması yönünde' - Resim: 4

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