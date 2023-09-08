İslam Memiş, 2023 sonunda doların ne kadar olacağını yazdı: 'Tek duam başarılı olması yönünde'
tv100.com yazarı İslam Memiş, 2023'ün sonunda doların ne kadar olacağını bugünkü köşesinde yazdı.
tv100.com yazarı İslam Memiş, bugün kaleme aldığı yazısında geçtiğimiz gün açıklanan Orta Vadeli Program'ı ve yıl sonunda doların geleceği seviyeyi yazdı.
Memiş'in yazısı şöyle oldu:
Orta Vadeli Program (OVP), Çarşamba günü Beştepe’de açıklandı. Mali disiplin, araç bağımsızlığı, yapısal dönüşümler, beklentiler, büyüme, cari açık, kur, enflasyon gibi bir çok başlık sancılı sürecin devam edeceğini gösteriyor.
Beklenti ile gerçekleşme ihtimali birbirinden uzak gibi duruyor. Çünkü nasıl başarılacağına dair bir ip ucu yok.
Ekonomi yönetimi kararlı bir şekilde mücadele ediyor mu? Evet
Yüksek kur, cari açık, yükseliş trendinde olan enflasyon, bütçe açığı…
Hepsi birden nasıl normalleşecek muamma!