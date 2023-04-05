İslam Memiş '2023 altın ve gümüş yılı' dedi: 'Sessizce beklemeye devam etmeli'
İslam Memiş, Tv100'deki köşesinde altın ve gümüşteki yükselişi yazdı. Bitcoin ve dolardaki yükselişe karşı yatırımcıyı uyardı. Altında yükseliş devam edecek mi? Borsa, altın, dolar, euro, bitcoindeki yükseliş normal mi? Satış için doğru zaman ne zaman? İşte beklentiler...
Piyasa uzmanı İslam Memiş, tv100.com için kaleme aldığı yazısında altın ve gümüş ile ilgili değerlendirmede bulundu. Alım ve satım yapmak isteyenlerin "sessizce beklemeye devam etmesi" gerektiğini söyleyen Memiş şunları yazdı:
Yılın çeyreğini yükselişle tamamlayan altın ve gümüş fiyatları, nisan ayının ilk haftasında yeni rekor denemesi yaptı. Altının ons fiyatı 2 bin 25 dolar, altının gram fiyatı ekranlarda bin 252 lira, Kapalıçarşı ve bankalarda bin 283 liraya yükseldi. Gümüşün ons fiyatı 24,90 dolar, gümüşün gram fiyatı ekranlarda 15,35 lira, Kapalıçarşı ve bankalarda 16,00 liraya yükseldi.
ABD’de dün açıklanan fabrika siparişleri ve JOLTS açılan iş verileri sonrasında altın yüzde 1,67, gümüş yüzde 3,55 değer kazandı. Fed’in Mayıs’ta 25 baz puan faiz artırmayacağı beklentisi, yükselişlerde etkili oldu.
Heyecan yapmamak en doğrusu!
Yani, aşağıda alanı kalan altın ve gümüş fiyatlarında alım yapamayanlar üzülmemeli.
Dolar endeksinin (dxy), 101,17 seviyesine gerilemesi, yükselişi şimdilik destekliyor.
Yukarda 103 direnci hâlâ bulunmakta fayda var.