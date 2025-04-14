İslam Memiş 2 Ay Verdi: Çok Büyük Olacak

EURO/DOLAR PARİTESİNDE BEKLENEN ZİRVELER ERKEN GELDİ

Euro/dolar paritesi, iki gün içinde 1.14 seviyesini test ederek beklentilerin önüne geçti. Temmuz ayı için öngörülen 1.18-1.20 seviyeleri konuşulmaya başlandı. Ancak bu seviyelerden alım yapılması riskli görülüyor. Kar satışlarının beklenmesi, daha temkinli bir strateji olarak öne çıkıyor.