İslam Memiş 2 Ay Verdi: Çok Büyük Olacak
Küresel piyasalarda bu hafta yoğun bir veri gündemi yatırımcıları bekliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, Avrupa ve İngiltere’den gelecek enflasyon verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı ve Borsa İstanbul’daki yön arayışı öne çıkarken, finans analisti İslam Memiş yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son haftalarda yaşanan sert dalgalanmaların ardından piyasalar kısmen dengelenmeye çalışıyor. Ticaret savaşlarına ilişkin gelişmeler, gümrük tarifeleri ve merkez bankası kararları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Özellikle altın, döviz, borsa ve kripto paralardaki hareketlilik, yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.
FED BAŞKANINDAN GELECEK MESAJLAR KRİTİK ÖNEMDE
Çarşamba akşamı saat 20.30’da Fed Başkanı Powell’ın yapacağı konuşma, küresel piyasalarda yön belirleyici olacak. Yatırımcılar Powell’dan çıkacak mesajlara odaklanmış durumda.
AVRUPA’DAN ENFLASYON VERİLERİ TAKİP EDİLECEK
Hafta boyunca Euro Bölgesi ve İngiltere’de açıklanacak enflasyon verileri, para birimlerinin seyrinde etkili olacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın Perşembe günü saat 14.45’te yapacağı değerlendirme, euro/dolar paritesini etkileyebilecek başlıca gelişmeler arasında yer alıyor.
MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR
TCMB’nin Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacağı faiz kararı iç piyasalar açısından haftanın en önemli başlıklarından biri. Piyasa beklentisi, bankanın mevcut politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Dolar kurundaki durağan seyir ve döviz piyasalarında olası şokların önlenmesi amacıyla, TCMB’nin mevcut tutumunu sürdürmesi öngörülüyor.
BORSA İSTANBUL’DA YÜKSELİŞ İHTİMALİ GÜNDEMDE
Geçtiğimiz haftayı 9380 puanla tamamlayan BIST 100 endeksinde, bu hafta kısa vadede pozitif görünümün korunması bekleniyor. Endeksin direnç seviyesi 9550-9580 puan aralığı olarak öne çıkarken, 9000 puanın altına olası sarkmalarda teknik alım fırsatları oluşabileceği belirtiliyor.
DOLAR KURUNDA SAKİN GÖRÜNÜM YANILTMASIN
Dolar/TL kuru 38 seviyesinde yatay bir seyir izlemeye devam ediyor. Ancak bu sakin görünüm aldatıcı olabilir. Baskının ortadan kalkması halinde, kurda ani ve sert hareketlerin yaşanabileceği değerlendiriliyor.
EURO/DOLAR PARİTESİNDE BEKLENEN ZİRVELER ERKEN GELDİ
Euro/dolar paritesi, iki gün içinde 1.14 seviyesini test ederek beklentilerin önüne geçti. Temmuz ayı için öngörülen 1.18-1.20 seviyeleri konuşulmaya başlandı. Ancak bu seviyelerden alım yapılması riskli görülüyor. Kar satışlarının beklenmesi, daha temkinli bir strateji olarak öne çıkıyor.
BRENT PETROLDE YUKARI YÖNLÜ HAREKET OLABİLİR
Brent petrol fiyatı 64 dolar seviyesinde işlem görüyor. Teknik görünümde 62 dolar destek, 67 dolar ise direnç olarak öne çıkıyor. Bu hafta yukarı yönlü bir ivme olasılığı bulunuyor. Akaryakıt fiyatlarına yeni zam ihtimali gündeme gelebilir.
BİTCOİNDE YENİ DİP SEVİYE ARAYIŞI SÜRÜYOR
Bitcoin yeni haftaya 84.727 dolar seviyesinde başladı. Teknik analizlere göre 81.000 dolar destek, 88.000 dolar ise direnç olarak izleniyor. Analistlere göre son bir dip hareketi daha bekleniyor. Altcoinlerdeki sert değer kayıpları ve yüksek manipülasyon riski, yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.
ALTIN VE GÜMÜŞTE TEMKİNLİ DURUŞ DEVAM EDİYOR
Gümüş, 3180 - 3380 dolar bandında dalgalanırken, altın-gümüş rasyosundaki düşüş beklentisi öne çıkıyor. Ons altın haftayı 3237 dolarla kapattı, bu hafta 3150 - 3250 dolar aralığı izlenecek. Gram altın ise 4000 TL seviyesinin altına geriledi. Fiziki talepler zayıf, büyük yatırımcıların büyük kısmı beklemede kalmayı tercih ediyor.
GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR
Kısa vadede 4000 TL seviyelerinde işlem gören gram altında, önümüzdeki 2-3 aylık dönemde 4500 TL seviyesinin konuşulması bekleniyor. Geçtiğimiz dört ayda 3050 TL seviyesinden gelen yükseliş dikkate alındığında, altının yatırımcıya kazandırma potansiyeli dikkat çekiyor.
ALTINDA SAKİN GÖRÜNÜM YANILTABİLİR
Piyasalarda genel bir sakinleşme havası olsa da altında büyük hareketlerin işaretleri hissediliyor. Veri yoğunluğu ve fiyatlardaki hassasiyet göz önüne alındığında, sabırlı olmak ve piyasayı izlemek, kısa vadeli kazançlardan daha avantajlı bir strateji olabilir.