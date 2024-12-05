İŞKUR Listeyi Açıkladı: Bu Mesleklerde Mumla Eleman Arıyorlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamı artırmak ve iş arayanlarla işverenleri bir araya getirmek amacıyla önemli bir adım attı. Kurum, Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı ile çalışan arayışına aracılık ediyor. Bu kapsamda İstanbul, en fazla açık iş bulunan şehir olarak öne çıkarken, ilanlarda özellikle beden işçisi alımları dikkat çekiyor.

İŞVERENLERİN EN ÇOK ARADIĞI MESLEKLER

İŞKUR’un yayınladığı iş ilanları, turizmden belediyelere, fabrikalardan sanayi sektörüne kadar geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Vasıflı ve vasıfsız personel ihtiyacı için duyurulan ilanlarda beden işçileri, en fazla talep gören meslek grubu arasında yer aldı. KPSS şartı aranmayan pozisyonların ağırlıkta olduğu ilanlar, farklı meslek dallarındaki çalışan ihtiyacını da gözler önüne seriyor.