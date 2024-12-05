İŞKUR Listeyi Açıkladı: Bu Mesleklerde Mumla Eleman Arıyorlar
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sektör bazlı olarak en çok eleman aranan meslekleri “Açık İş Haritası”nda duyurdu. Bu mesleklerde aranan eleman sayısı dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamı artırmak ve iş arayanlarla işverenleri bir araya getirmek amacıyla önemli bir adım attı. Kurum, Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı ile çalışan arayışına aracılık ediyor. Bu kapsamda İstanbul, en fazla açık iş bulunan şehir olarak öne çıkarken, ilanlarda özellikle beden işçisi alımları dikkat çekiyor.
İŞVERENLERİN EN ÇOK ARADIĞI MESLEKLER
İŞKUR’un yayınladığı iş ilanları, turizmden belediyelere, fabrikalardan sanayi sektörüne kadar geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Vasıflı ve vasıfsız personel ihtiyacı için duyurulan ilanlarda beden işçileri, en fazla talep gören meslek grubu arasında yer aldı. KPSS şartı aranmayan pozisyonların ağırlıkta olduğu ilanlar, farklı meslek dallarındaki çalışan ihtiyacını da gözler önüne seriyor.
"AÇIK İŞ HARİTASI" İLE GÖRSEL TAKİP İMKANI
İŞKUR, iş ilanlarını daha erişilebilir hale getirmek için dijital bir uygulama geliştirdi. "Açık İş Haritası" adı verilen bu uygulama, iş ilanlarının il ve ilçe bazında harita üzerinde görsel olarak incelenebilmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, meslek bazında iş ilanlarını görüntüleyebilir ve detaylı listeye erişebilir.
ŞEHİRLERE GÖRE EN FAZLA AÇIK İŞ İLANI
İŞKUR’un verilerine göre, İstanbul 21 bin 846 ilan ile en fazla açık iş ilanına sahip şehir oldu. Başkenti Ankara 5 bin 117 ilan ile takip ederken, Kocaeli 4 bin 606, Bursa 4 bin 285 ve İzmir 4 bin 357 ilanla sıralamaya girdi. Diğer öne çıkan şehirler arasında:
Manisa: 3 bin 136
Kayseri: 3 bin 98
Gaziantep: 2 bin 870
Mersin: 2 bin 385
Antalya: 2 bin 117
Tekirdağ: 2 bin 48
HEM İŞ ARAYAN HEM İŞVEREN İÇİN BÜYÜK FIRSAT
İŞKUR, işsizliğin azaltılması ve istihdamın korunması adına yenilikçi projelerle iş gücü piyasasına katkı sağlamaya devam ediyor. "Açık İş Haritası" uygulaması ile ilanlara hızlı erişim sağlanarak, iş arayan ve işverenler arasındaki köprü daha güçlü hale getiriliyor.