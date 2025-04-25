İŞKUR Duyurdu: Geleceğin En Çok Kazandıran Meslekleri Belli Oldu! Bu İşte Çalışanlar Paraya Para Demeyecek
İŞKUR’un İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarına göre, 10 yıl içinde yıldız gibi parlayacak ve en çok para kazandıracak meslekler belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. İşverenlerin mevcut ve geleceğe dönük eleman ihtiyaçlarına ışık tutan araştırma, meslekler dünyasında köklü bir değişimin sinyallerini veriyor. İstihdamın yön değiştirdiği bu yeni dönemde, teknoloji ve mühendislik odaklı alanlar büyük bir çıkış yakalayacak.
BU MESLEĞİ YAPANLAR PARAYA PARA DEMEYECEK
İşverenlerin verdiği yanıtlara göre, dijital dönüşüm geleceğin meslek haritasını şekillendiriyor. Yazılım mühendisliği, yapay zeka uzmanlığı, e-ticaret uzmanlığı, bilişim uzmanlığı ve yazılım geliştiriciliği, önümüzdeki dönemin en çok ihtiyaç duyulacak meslekleri arasında öne çıkıyor. Özellikle yapay zeka ve e-ticaret gibi alanlarda uzmanlaşmak, kariyer hedefleyenler için büyük fırsatlar sunuyor.
BU MESLEKLERİN ÖNEMİ ARTACAK
Yalnızca teknolojiye dayalı meslekler değil, dil ve konuşma terapistliği, CNC operatörlüğü, iş makinesi operatörlüğü, gıda mühendisliği ve otomasyon gibi sektörler de gelecek yıllarda önemini artıracak. Aynı zamanda mobilya ustası, e-ticaret pazarlama elemanı, vinç operatörü, lojistik çalışanı, kaynakçı, aşçı, kalıpçı ve makine mühendisi gibi pek çok farklı sektörde de önemli istihdam artışları bekleniyor.
İSTİHDAMDA SÜRPRİZ YER DEĞİŞİKLİĞİ
Araştırmaya göre, son yıllarda dikkat çekmeyen bazı meslek gruplarında da yükseliş söz konusu. Silahsız özel güvenlik görevliliği bu yıl en çok istihdam artışı beklenen meslek olurken, onu temizlik görevliliği takip etti. Garsonluk ve inşaat işçiliği gibi meslekler ise her zamanki gibi ilk 5’te yer aldı. Satış danışmanlığı gibi daha önce zirvede yer alan meslekler ise birkaç sıra gerileyerek dikkat çekti.
BU MESLEKLER YAVAŞ YAVAŞ BİTECEK
Öte yandan, bazı mesleklerde ise talep azalması bekleniyor. Elektromekanik montaj ustası, gişe operasyonları uzmanı, çelik kaynakçısı ve kablo bantlama elemanı gibi teknik pozisyonlarda önümüzdeki yıllarda istihdamın düşeceği öngörülüyor. Ayrıca büro işçileri, örgü makinesi operatörleri ve tavuk döner ustaları gibi bazı mesleklerde de iş gücü talebinin azalacağı tahmin ediliyor.