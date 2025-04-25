İŞKUR Duyurdu: Geleceğin En Çok Kazandıran Meslekleri Belli Oldu! Bu İşte Çalışanlar Paraya Para Demeyecek

İSTİHDAMDA SÜRPRİZ YER DEĞİŞİKLİĞİ

Araştırmaya göre, son yıllarda dikkat çekmeyen bazı meslek gruplarında da yükseliş söz konusu. Silahsız özel güvenlik görevliliği bu yıl en çok istihdam artışı beklenen meslek olurken, onu temizlik görevliliği takip etti. Garsonluk ve inşaat işçiliği gibi meslekler ise her zamanki gibi ilk 5’te yer aldı. Satış danışmanlığı gibi daha önce zirvede yer alan meslekler ise birkaç sıra gerileyerek dikkat çekti.