İŞKUR Açıkladı: Türkiye’de En Çok Aranan Meslekler Belli Oldu! En Fazla Açık O Sektörlerde

İŞKUR, 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını yayımladı. Türkiye genelinde en çok aranana meslekler belli oldu. İşte fazla açık olan o sektör...

Kaynak: Haber Merkezi

İŞKUR İşsizlik
İŞKUR Açıkladı: Türkiye’de En Çok Aranan Meslekler Belli Oldu! En Fazla Açık O Sektörlerde - Resim: 1

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Rapor, iş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu alanları ve en fazla eleman aranan meslekleri ortaya koydu.

İşgücü ihtiyacını belirlemek amacıyla yapılan araştırma, farklı sektörlerden binlerce işverenin katılımıyla gerçekleştirildi. Elde edilen verilere göre, Türkiye genelinde en fazla açık iş pozisyonuna sahip 20 meslek belirlendi.

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İŞKUR Açıkladı: Türkiye’de En Çok Aranan Meslekler Belli Oldu! En Fazla Açık O Sektörlerde - Resim: 2

TÜRKİYE'DE EN ÇOK ARANAN MESLEKLER BELLİ OLDU

En çok aranan meslekler listesi ve detaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesinde yayımlandı. Bu alanlarda iş arayanlar için önemli fırsatlar olduğu vurgulanırken, mesleki eğitim ve sertifika programlarının da istihdamda belirleyici olacağı ifade edildi.

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İŞKUR Açıkladı: Türkiye’de En Çok Aranan Meslekler Belli Oldu! En Fazla Açık O Sektörlerde - Resim: 3

Garson (Servis Elemanı)

Makineci (Dikiş)

Satış Danışmanı / Uzmanı

Temizlik Görevlisi

Gazaltı Kaynakçısı (MIG-MAG Kaynakçısı)

Kasiyer

Şoför-Yük Taşıma

Paketleme İşçisi

Konfeksiyon İşçisi

Şoför (Yolcu Taşıma)

Kaynakçı

Ortacı/Ayakçı (Tekstil)

Ön Muhasebeci

Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma)

CNC Torna Tezgâhı Operatörü

Ambar/Depo Görevlisi

Satış Temsilcisi / Plasiyer

Satış Elemanı / Danışmanı

Aşçı

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

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