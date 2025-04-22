İŞKUR Açıkladı: Türkiye’de En Çok Aranan Meslekler Belli Oldu! En Fazla Açık O Sektörlerde

TÜRKİYE'DE EN ÇOK ARANAN MESLEKLER BELLİ OLDU

En çok aranan meslekler listesi ve detaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesinde yayımlandı. Bu alanlarda iş arayanlar için önemli fırsatlar olduğu vurgulanırken, mesleki eğitim ve sertifika programlarının da istihdamda belirleyici olacağı ifade edildi.