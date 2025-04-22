İŞKUR Açıkladı: Türkiye’de En Çok Aranan Meslekler Belli Oldu! En Fazla Açık O Sektörlerde
İŞKUR, 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını yayımladı. Türkiye genelinde en çok aranana meslekler belli oldu. İşte fazla açık olan o sektör...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Rapor, iş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu alanları ve en fazla eleman aranan meslekleri ortaya koydu.
İşgücü ihtiyacını belirlemek amacıyla yapılan araştırma, farklı sektörlerden binlerce işverenin katılımıyla gerçekleştirildi. Elde edilen verilere göre, Türkiye genelinde en fazla açık iş pozisyonuna sahip 20 meslek belirlendi.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK ARANAN MESLEKLER BELLİ OLDU
En çok aranan meslekler listesi ve detaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesinde yayımlandı. Bu alanlarda iş arayanlar için önemli fırsatlar olduğu vurgulanırken, mesleki eğitim ve sertifika programlarının da istihdamda belirleyici olacağı ifade edildi.
Garson (Servis Elemanı)
Makineci (Dikiş)
Satış Danışmanı / Uzmanı
Temizlik Görevlisi
Gazaltı Kaynakçısı (MIG-MAG Kaynakçısı)
Kasiyer
Şoför-Yük Taşıma
Paketleme İşçisi
Konfeksiyon İşçisi
Şoför (Yolcu Taşıma)
Kaynakçı
Ortacı/Ayakçı (Tekstil)
Ön Muhasebeci
Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma)
CNC Torna Tezgâhı Operatörü
Ambar/Depo Görevlisi
Satış Temsilcisi / Plasiyer
Satış Elemanı / Danışmanı
Aşçı
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)