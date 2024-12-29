İşçi ve Memurlar İçin Toplu İş Sözleşmesi Süreci Başlıyor! Zam Masasında Kritik Refah Payı Detayı

ZAM MASASINDA ZORLU GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Yaklaşık bir milyon kamu işçisini ilgilendiren 2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, hükümet ve işçi sendikaları arasında gerçekleşecek. Son olarak 2024 Mayıs ayında yapılan sözleşmeyle işçilere belirli oranda zam verilmişti. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle, kamu işçilerinin bu yılki zam taleplerinin daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Hükümetin düşük oranlarda ısrarcı olması halinde görüşmelerin zorlu geçeceği öngörülüyor.