İsa Karakaş Tek Tek Hesapladı! Milyonları İlgilendiren Kıdem Tazminatı Detayı

İŞTEN AYRILMA TARİHİ TAZMİNAT TUTARINI DEĞİŞTİRİYOR

İsa Karakaş, kıdem tazminatı hesaplamasında işten ayrılma tarihinin kritik bir etken olduğunu da hatırlattı. Temmuz 2025’te emekli olacak bir çalışanın, aynı maaşla Haziran 2025’te emekli olan bir çalışana kıyasla her bir yıl için yaklaşık 7.265 TL daha fazla tazminat alabileceğini belirtti.