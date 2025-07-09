İsa Karakaş Tek Tek Hesapladı! Milyonları İlgilendiren Kıdem Tazminatı Detayı
2025 Temmuz ayında emekli olacak çalışanların merakla beklediği kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeni katsayılar doğrultusunda, kıdem tazminatı tavanı 46.655,43 TL’den 53.919,68 TL’ye yükseltildi. Böylece her bir hizmet yılı için ödenebilecek azami kıdem tazminatı 7.265 TL artırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yaptığı açıklamada kıdem tazminatı tavanının, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı karşılığı ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak hesaplandığını belirtti. Buna göre, 1 Temmuz–31 Aralık 2025 dönemi için geçerli olacak yeni tavan 53.919,68 TL olarak duyuruldu.
Karakaş, kıdem tazminatı ödemelerinde işçinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun belirlenen bu tavan tutarını aşamayacağını vurguladı.
İŞTEN AYRILMA TARİHİ TAZMİNAT TUTARINI DEĞİŞTİRİYOR
İsa Karakaş, kıdem tazminatı hesaplamasında işten ayrılma tarihinin kritik bir etken olduğunu da hatırlattı. Temmuz 2025’te emekli olacak bir çalışanın, aynı maaşla Haziran 2025’te emekli olan bir çalışana kıyasla her bir yıl için yaklaşık 7.265 TL daha fazla tazminat alabileceğini belirtti.
MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELE YENİ KATSAYI ARTIŞI
Kıdem tazminatı tavanı ile birlikte kamu çalışanlarına uygulanacak maaş ve ücret katsayıları da güncellendi. Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre, 1 Temmuz–31 Aralık 2025 döneminde kamu personelinin maaşlarında ortalama %15,57 oranında artış yapıldı.
Yeni katsayılarla birlikte;
399 sayılı KHK kapsamındaki sözleşmeli personel için ücret tavanı 64.048,55 TL’ye,
Diğer sözleşmeli personel için ise 57.097,85 TL’ye yükseldi.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) personelinin temel ücretleri ile özelleştirme kapsamındaki çalışanların sözleşme ücretleri de aynı oranda artırıldı.
Mal bildirimine esas alınan şube müdürü net maaşı ise 72.926,56 TL olarak açıklandı.
Temmuz 2025 itibarıyla kamu çalışanları ve emeklilik planı yapan işçiler için ekonomik tablonun önemli ölçüde değiştiği görülüyor. Kıdem tazminatındaki artış ve maaş katsayılarındaki güncellemeler, hem çalışanların emeklilik planlarını hem de kamu bütçesi üzerindeki yükü doğrudan etkileyebilir.