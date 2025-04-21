İsa Karakaş Memur ve Memur Emeklisi için Net Oran verdi! Beklenti Büyük

ENFLASYON FARKINA EK REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Refah payı ya da ilave bir iyileştirme olup olmayacağına dair konuşan Karakaş, “Şu aşamada hükümetin, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dışında bir refah payı ödemesi yapacağına dair somut bir işaret yok” dedi. Karakaş, bu konuda net bir açıklama yapılmasının henüz erken olduğunun altını çizdi.