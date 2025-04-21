İsa Karakaş Memur ve Memur Emeklisi için Net Oran verdi! Beklenti Büyük
Memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı maaş zammına ilişkin beklentiler giderek artıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 6 aylık enflasyon verilerinin belirleyici olacağını ifade ederken, şu ana kadar netleşen rakamlar üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Karakaş’a göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yüzde 9,02 oranında bir güncelleme şimdiden kesinleşmiş durumda.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’nde yayımlanan yazısında, memur ve memur emeklilerine yapılacak zammın, toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 5’lik artışa ek olarak, ocak-haziran dönemi enflasyon farkından oluştuğunu hatırlattı. Ocak ve şubat aylarını kapsayan ilk iki aylık enflasyon farkının yüzde 7,42 olduğunu belirten Karakaş, mart ayıyla birlikte bu oranın yüzde 10,07’ye yükseldiğini aktardı. Buna göre, mart sonu itibarıyla toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 9,02 olarak netleşti.
ENFLASYONUN ALTINDA KALAN ZAM ORANI GÜNDEMDE
Yüzde 9,02’lik mevcut artışın, gerçekleşen enflasyon karşısında yaklaşık 1,5 puanlık bir kayıp anlamına geldiğini vurgulayan Karakaş, “Şu anda memur ve memur emeklileri, enflasyonun altında bir güncellemeyle karşı karşıya” ifadelerini kullandı. Nisan, mayıs ve haziran aylarına ait verilerin eklenmesiyle birlikte 6 aylık farkın tamamlanacağını ve nihai oranın 3 Temmuz’da açıklanacak TÜİK verileriyle belirleneceğini belirtti.
ZAM ORANI YÜZDE 13-14 ARALIĞINDA OLABİLİR
Temmuz zammına dair öngörülerini de paylaşan Karakaş, Merkez Bankası’nın 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 24’e yükselttiğini, ancak bu hedefin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.
Karakaş’a göre, üretici fiyatlarındaki artış ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alındığında, yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına inmesi pek olası değil. Bu kapsamda, Temmuz ayında yapılacak maaş güncellemesinin yüzde 13-14 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.
ENFLASYON FARKINA EK REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?
Refah payı ya da ilave bir iyileştirme olup olmayacağına dair konuşan Karakaş, “Şu aşamada hükümetin, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dışında bir refah payı ödemesi yapacağına dair somut bir işaret yok” dedi. Karakaş, bu konuda net bir açıklama yapılmasının henüz erken olduğunun altını çizdi.