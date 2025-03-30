İsa Karakaş Duyurdu! Emekliye Seyyanen Zam Ve Refah Payı Detayı! En Düşük Maaş Bu Rakama Yükselecek
Emekli maaşlarına ocak ayında yapılan zamların ardından gözler temmuz ayına çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilerin ekonomik sıkıntılarını aşabilmesi için seyyanen zammın tek çare olduğunu belirterek, uygulanması halinde maaşlarda büyük bir artış yaşanacağını ifade etti. Karakaş, seyyanen zammın ardından refah payının da gündeme gelebileceğine dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
SGK Başuzmanı Karakaş, 2023 Temmuz ayında gündeme gelen ancak hayata geçirilmeyen seyyanen zammın artık kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Mevcut maaş sisteminde büyük uçurumlar bulunduğunu belirten Karakaş, emeklilerin refah seviyesini artırmak için hem seyyanen zam hem de milli gelir artışına bağlı refah payının devreye alınması gerektiğini söyledi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30.512 TL'YE ÇIKABİLİR
Karakaş’ın yaptığı hesaplamalara göre, seyyanen zam uygulanması halinde emekli maaşlarında ciddi bir artış yaşanacak. Buna göre:
Mevcut en düşük emekli maaşı: 14.469 TL
Seyyanen zam sonrası en düşük maaş: 30.512 TL
20.000 TL maaş alan bir emeklinin geliri: 36.000 TL
30.000 TL maaş alan bir emeklinin geliri: 46.000 TL
50.000 TL maaş alan bir emeklinin geliri: 66.000 TL olacak.
Bu artışın sadece düşük maaşlı emeklilere değil, uzun yıllar prim ödeyen ve yüksek maaş alan emeklilere de denge sağlayacağını belirten Karakaş, adil bir gelir dağılımı için seyyanen zammın şart olduğunu ifade etti.
EMEKLİLERE ADALET TEMELLİ ZAM MODELİ
Karakaş, maaş düzenlemelerinde eşitlik yerine adaletin esas alınması gerektiğini belirtti. 3.600 gün prim ödeyen bir emekliyle 15.000 gün prim ödeyen bir emeklinin aynı maaşı almasının adil olmadığını vurgulayan uzman, maaş artışlarında adil bir dengeleme yapılması gerektiğini söyledi.
SEYYANEN ZAM SONRASI REFAH PAYI DA GÜNDEMDE
Seyyanen zammın ardından emeklilere refah payı eklenmesi gerektiğini belirten Karakaş, Türkiye ekonomisinin büyüdüğü her fırsatta dile getirilirken, emeklilerin de bu büyümeden pay almasının şart olduğunu söyledi. Hükümet ve muhalefetin bu konuda ortak bir adım atması gerektiğini ifade eden Karakaş, "Seyyanen zam, emeklilere rahat nefes aldıracak tek formüldür ve bu vaat mutlaka yerine getirilmelidir" dedi.