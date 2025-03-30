İsa Karakaş Duyurdu! Emekliye Seyyanen Zam Ve Refah Payı Detayı! En Düşük Maaş Bu Rakama Yükselecek

SEYYANEN ZAM SONRASI REFAH PAYI DA GÜNDEMDE

Seyyanen zammın ardından emeklilere refah payı eklenmesi gerektiğini belirten Karakaş, Türkiye ekonomisinin büyüdüğü her fırsatta dile getirilirken, emeklilerin de bu büyümeden pay almasının şart olduğunu söyledi. Hükümet ve muhalefetin bu konuda ortak bir adım atması gerektiğini ifade eden Karakaş, "Seyyanen zam, emeklilere rahat nefes aldıracak tek formüldür ve bu vaat mutlaka yerine getirilmelidir" dedi.