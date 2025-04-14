İsa Karakaş Duyurdu: Emekliye, Çalışana ve Kamuya Yeni Düzenlemeler Yolda

Teklifte en dikkat çeken başlıklardan biri, bakanlıklarda görevli uzmanlara ilk kez denetim, inceleme, soruşturma ve teftiş yetkisi tanınması. Bu adımla müfettişlik görevine özgü yetkiler uzmanlara da devredilirken, atama ve yeterlilik süreçleri de yeniden düzenleniyor.