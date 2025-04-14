İsa Karakaş Duyurdu: Emekliye, Çalışana ve Kamuya Yeni Düzenlemeler Yolda
Emekliler, çalışanlar ve kamu görevlilerini ilgilendiren kapsamlı düzenlemeleri içeren 32 maddelik yeni Torba Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Hükümetin hazırladığı teklif, birçok alanda mağduriyetlerin giderilmesini amaçlarken, kamu yönetimi, sosyal güvenlik ve personel rejiminde önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Teklifte en dikkat çeken başlıklardan biri, bakanlıklarda görevli uzmanlara ilk kez denetim, inceleme, soruşturma ve teftiş yetkisi tanınması. Bu adımla müfettişlik görevine özgü yetkiler uzmanlara da devredilirken, atama ve yeterlilik süreçleri de yeniden düzenleniyor.
112 ACİL ÇAĞRI HATLARINA YÖNELİK CEZALAR ARTIRILIYOR
112 Acil Çağrı Merkezlerini gereksiz yere meşgul edenlere yönelik cezaların artırılması da gündemde. Asılsız ihbarlarla kamu kaynaklarını israf edenlere karşı caydırıcı para cezaları uygulanacak. Bu sayede acil çağrı hizmetlerinin etkinliği artırılması hedefleniyor.
KAMUYA YENİ UZMAN VE YARDIMCI KADROLARI GELİYOR
Teklif kapsamında kamu kurumlarının taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere yeni uzman ve uzman yardımcısı kadroları ihdas ediliyor. Bu kadroların maaş yapıları ve görev tanımları yeniden belirlenerek kamu personel sisteminde güncellemeye gidilecek.
CUMHURBAŞKANLIĞI PERSONELİNE ÖZEL DÜZENLEMELER
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapan personelin mali, hukuki ve sosyal haklarıyla ilgili yeni düzenlemeler getiriliyor. Bazı yasal hükümlerin Cumhurbaşkanlığı personeli için geçerli olmayacağı, detayların ise yine Cumhurbaşkanlığı tarafından belirleneceği ifade ediliyor.
SAVUNMA SANAYİ YÖNETİCİLERİNE MAAŞ VE EMEKLİLİK DESTEĞİ
Savunma Sanayii Başkanlığı yöneticilerine yönelik olarak maaş ve emeklilik haklarında iyileştirmeye gidiliyor. Bu değişiklikle, stratejik pozisyonlarda görev alan yöneticilerin sosyal güvenlik yapıları güçlendirilecek.
KAMU SENDİKA TEMSİLCİLİĞİNDE YENİ TANIMLAR
Teklif, kamu işveren heyeti ile sendikalar arasındaki yapının yeniden düzenlenmesini öngörüyor. Bazı unvanlardaki kamu personelinin sendikalara üye olup olamayacağı açık bir şekilde tanımlanacak.
KAMU DENETÇİLİĞİNE PRİM DÜZENLEMESİ
Kamu Denetçiliği Kurumu’nda görev yapan başdenetçi ve denetçilerin prim ödemeleri, en üst düzey kamu görevlileriyle eşit seviyeye getirilecek. Bu düzenlemenin kurumun bağımsızlığına katkı sağlaması bekleniyor.
YÜKSEK YARGI EMEKLİLERİNE SAĞLIK HİZMETİ GENİŞLETİLİYOR
Danıştay üyelerine tanınan sağlık hizmetlerinden, kapatılan Askerî Yüksek İdare Mahkemesi’nin emekli üyeleri de yararlanabilecek. Bu değişiklikle adalet mensuplarının sağlık konusundaki mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanıyor.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINA UYUM SAĞLANACAK
Torba Kanun Teklifi, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları sonrası oluşan yasal boşlukları doldurmayı hedefliyor. 703 sayılı KHK ile gelen düzenlemelerin bir kısmı aynen korunurken, bir bölümü de yeniden revize edilerek teklif metnine eklendi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Teşkilatı’na ilişkin çeşitli uyum düzenlemeleri de pakette yer alıyor.
Yeni Torba Kanun’un yasalaşmasıyla birlikte, uzun süredir beklenen pek çok değişikliğin hayata geçirilmesi bekleniyor. Gözler şimdi Meclis’teki görüşmelerde.