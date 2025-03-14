İş Yerinde Öğle Yemeğine Çıktı, Milyoner Olarak Geri Döndü: 1 Saatte Tüm Hayatı Değişti

EŞİ ÖNCE ŞAKA SANIP İNANMADI

Haggie’nin 33 yaşındaki eşi Zoe, eşinin büyük ikramiyeyi kazandığını duyduğunda bunun bir şaka olduğunu düşündü. O sırada temizlik işi yapan Zoe, "Craig sürekli bana şaka yapar, bu yüzden başta ciddiye almadım. Ama yine de içimde bir şüphe oluştu ve temizliği hayatımda hiç olmadığı kadar hızlı bitirip eve koştum. Halıyı süpürme hızım bile rekor kırdı" diye espriyle anlattı.

Beklenmedik servetiyle hayatı bir anda değişen Craig Haggie, büyük ödülü kazandıktan sonra ne yapacağına dair planlarını henüz açıklamazken, ailesiyle birlikte hayatlarını nasıl şekillendireceklerini düşündüklerini belirtti.