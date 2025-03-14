İş Yerinde Öğle Yemeğine Çıktı, Milyoner Olarak Geri Döndü: 1 Saatte Tüm Hayatı Değişti
Cornwall'lı bir adam, iş yerinde öğle yemeğine çıktığı sırada kazı kazan aldı. Ardından yemeğini beklerken aldığı kazı kazanla tam 1 milyon sterlin kazandığını öğrenince büyük şok yaşadı.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere’nin Cornwall bölgesinde yaşayan 36 yaşındaki Craig Haggie, sıradan bir öğle yemeği molasında hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Aile şirketinde yönetici olarak çalışan Haggie, yemeğini beklerken aldığı kazı kazan kartı sayesinde tam 1 milyon sterlin (yaklaşık 47,5 milyon TL) kazandı.
BİLETİ TORBAYA KOYUP VÜCUDUNA BANTLADI
Dört çocuk babası olan Haggie, kazandığını öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı. Heyecanla biletini güvence altına almak isteyen şanslı adam, onu plastik bir torbaya koyarak vücuduna bantladı. Ancak kısa sürede bunun iyi bir fikir olmadığını fark etti. Ter yüzünden bandın tutmaması üzerine biletini mutfaktaki bir tencereye koyarak dolabın üstüne saklamaya karar verdi.
EŞİ ÖNCE ŞAKA SANIP İNANMADI
Haggie’nin 33 yaşındaki eşi Zoe, eşinin büyük ikramiyeyi kazandığını duyduğunda bunun bir şaka olduğunu düşündü. O sırada temizlik işi yapan Zoe, "Craig sürekli bana şaka yapar, bu yüzden başta ciddiye almadım. Ama yine de içimde bir şüphe oluştu ve temizliği hayatımda hiç olmadığı kadar hızlı bitirip eve koştum. Halıyı süpürme hızım bile rekor kırdı" diye espriyle anlattı.
Beklenmedik servetiyle hayatı bir anda değişen Craig Haggie, büyük ödülü kazandıktan sonra ne yapacağına dair planlarını henüz açıklamazken, ailesiyle birlikte hayatlarını nasıl şekillendireceklerini düşündüklerini belirtti.