İş Arayanlar Mutlaka Baksın! Aylık 100 Bin TL Maaşla Çalışacak Elemanı Mumla Arıyorlar

Erzincan’da kış aylarının zorlu şartlarını geride bırakan hayvan yetiştiricileri, baharın gelmesiyle birlikte sürülerini meralara çıkarmaya başladı. Ancak yüksek maliyetler nedeniyle en büyük sorun artık çoban bulmak. Aylık 100 bin TL’ye kadar maaş teklif etmelerine rağmen çalışacak çoban bulamayan besiciler, duruma çözüm olarak kendi çocuklarını devreye sokuyor.

ÇOBANLARIN MASRAFI SADECE MAAŞLA BİTMİYOR

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısıyla Türkiye’nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzincan’da, çoban sıkıntısı her geçen gün artıyor. Besiciler, bir çobanın maliyetinin yalnızca maaşla sınırlı kalmadığını vurguluyor. Barınma, yeme-içme, sigara, hatta dönüşte verilecek peynir, yoğurt ve yün gibi ek giderlerin de olduğunu belirten yetiştiriciler, bu nedenle çoban çalıştırmanın günden güne daha da zorlaştığını ifade ediyor.