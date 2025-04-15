İş Arayanlar Mutlaka Baksın! Aylık 100 Bin TL Maaşla Çalışacak Elemanı Mumla Arıyorlar
Besiciler, aylık 100 bin TL maaş teklif etmelerine rağmen çalışacak çoban bulamıyor. Artan maliyetler nedeniyle çareyi kendi çocuklarını meraya göndermekte bulan besiciler, verim alamadıklarını belirtti.
Kaynak: İHA
Erzincan’da kış aylarının zorlu şartlarını geride bırakan hayvan yetiştiricileri, baharın gelmesiyle birlikte sürülerini meralara çıkarmaya başladı. Ancak yüksek maliyetler nedeniyle en büyük sorun artık çoban bulmak. Aylık 100 bin TL’ye kadar maaş teklif etmelerine rağmen çalışacak çoban bulamayan besiciler, duruma çözüm olarak kendi çocuklarını devreye sokuyor.
ÇOBANLARIN MASRAFI SADECE MAAŞLA BİTMİYOR
Küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısıyla Türkiye’nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzincan’da, çoban sıkıntısı her geçen gün artıyor. Besiciler, bir çobanın maliyetinin yalnızca maaşla sınırlı kalmadığını vurguluyor. Barınma, yeme-içme, sigara, hatta dönüşte verilecek peynir, yoğurt ve yün gibi ek giderlerin de olduğunu belirten yetiştiriciler, bu nedenle çoban çalıştırmanın günden güne daha da zorlaştığını ifade ediyor.
"MECBUREN KENDİ ÇOCUKLARIMIZI MERAYA ÇIKARIYORUZ"
Artan giderler nedeniyle profesyonel çobanlarla çalışamayan bazı üreticiler, sürülerini otlatmak için kendi çocuklarını görevlendiriyor. Ancak bir çobanın yaptığı işi birkaç çocuğun bile zor tamamladığını anlatan bir besici, "Çoban yerine 2-3 çocuğumuzu gönderiyoruz ama ne yazık ki aynı verimi alamıyoruz" dedi.
"TECRÜBELİ ÇOBANLAR ÇOK DAHA BAŞARILI"
Besiciler, tecrübeli çobanların hayvan yönetiminde çok daha başarılı olduğunu kabul ediyor ancak mevcut ekonomik şartlarda bu maaşları ödeyecek güçlerinin kalmadığını dile getiriyor. "Çoban lazım, maaş yüksek, ama cebimizde bu yükü taşıyacak imkan yok" diyerek yaşadıkları çıkmazı özetliyorlar.