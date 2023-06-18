İpucu 8 yıldır değişmiyor: Asgari ücret en fazla ne kadar olacak?

TÜRK-İŞ'TEN MAYIS AYI RAPORU

Show Haber'in haberine göre; açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin gıda harcamasına bakılarak hesaplanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kanadını temsil eden, yani pazarlık masasındaki sendika olan TÜRK-İŞ her ay rakamları paylaşıyor.