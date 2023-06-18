İpucu 8 yıldır değişmiyor: Asgari ücret en fazla ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışan nefesini tuttu, asgari ücret pazarlığından çıkacak rakama odaklandı.

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İpucu 8 yıldır değişmiyor: Asgari ücret en fazla ne kadar olacak? - Resim: 1

Türkiye yeni asgari ücret tutarını merak içinde bekliyor. Temmuz ayında açıklanması beklenen zamlı asgari ücret rakamı için pazarlık görüşmeleri başladı. 

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İpucu 8 yıldır değişmiyor: Asgari ücret en fazla ne kadar olacak? - Resim: 2

Merak edilen sorunun yanıtı için TÜRK-İŞ'in açıkladığı açlık sınırı rakamları önemli bir ipucu barındırıyor.

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İpucu 8 yıldır değişmiyor: Asgari ücret en fazla ne kadar olacak? - Resim: 3

TÜRK-İŞ'TEN MAYIS AYI RAPORU

Show Haber'in haberine göre; açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin gıda harcamasına bakılarak hesaplanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kanadını temsil eden, yani pazarlık masasındaki sendika olan TÜRK-İŞ her ay rakamları paylaşıyor. 

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İpucu 8 yıldır değişmiyor: Asgari ücret en fazla ne kadar olacak? - Resim: 4

Mayısta TÜRK-İŞ açlık sınırını 10.360 TL olarak hesaplamıştı.

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