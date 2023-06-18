İpucu 8 yıldır değişmiyor: Asgari ücret en fazla ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışan nefesini tuttu, asgari ücret pazarlığından çıkacak rakama odaklandı.
Türkiye yeni asgari ücret tutarını merak içinde bekliyor. Temmuz ayında açıklanması beklenen zamlı asgari ücret rakamı için pazarlık görüşmeleri başladı.
Merak edilen sorunun yanıtı için TÜRK-İŞ'in açıkladığı açlık sınırı rakamları önemli bir ipucu barındırıyor.
TÜRK-İŞ'TEN MAYIS AYI RAPORU
Show Haber'in haberine göre; açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin gıda harcamasına bakılarak hesaplanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kanadını temsil eden, yani pazarlık masasındaki sendika olan TÜRK-İŞ her ay rakamları paylaşıyor.
Mayısta TÜRK-İŞ açlık sınırını 10.360 TL olarak hesaplamıştı.