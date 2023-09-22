İptali istenmişti: Ek MTV'de kritik tarih belli oldu

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 2023 yılında bir kereye mahsus alınacak ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) iptalini görüşeceği tarih belli oldu.

MTV Vergi
İptali istenmişti: Ek MTV'de kritik tarih belli oldu - Resim: 1

CHP, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. 6 Eylül'e kadar uzatılan ek MTV'nin ilk taksitinin ödemeleri yapılırken Anayasa Mahkemesi'nin iptal istemini görüşeceği tarih de belli oldu.

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İptali istenmişti: Ek MTV'de kritik tarih belli oldu - Resim: 2

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre mahkeme, ek MTV'nin iptal istemini 28 Eylül tarihinde görüşecek.

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İptali istenmişti: Ek MTV'de kritik tarih belli oldu - Resim: 3

Ek MTV'nin ikinci taksiti Kasım ayı sonuna kadar ödenecek.

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İptali istenmişti: Ek MTV'de kritik tarih belli oldu - Resim: 4

2023’ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023’te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV’nin yarısı kadar ek MTV alınacak.

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