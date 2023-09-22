İptali istenmişti: Ek MTV'de kritik tarih belli oldu
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 2023 yılında bir kereye mahsus alınacak ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) iptalini görüşeceği tarih belli oldu.
CHP, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. 6 Eylül'e kadar uzatılan ek MTV'nin ilk taksitinin ödemeleri yapılırken Anayasa Mahkemesi'nin iptal istemini görüşeceği tarih de belli oldu.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre mahkeme, ek MTV'nin iptal istemini 28 Eylül tarihinde görüşecek.
Ek MTV'nin ikinci taksiti Kasım ayı sonuna kadar ödenecek.
2023’ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023’te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV’nin yarısı kadar ek MTV alınacak.