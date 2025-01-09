Iphone Telefon Kullananlar Dikkat: Apple Herkese Ödeme Yapmaya Başladı

DAVALAR DEVAM EDİYOR

Benzer bir durum da İngiltere'de yaşanıyor. Burada yaklaşık 24 milyon iPhone kullanıcısını temsil eden bir grup, Apple'a 2 milyar dolarlık tazminat davası açtı. Apple, bu davayı da "temelsiz" olarak nitelendirse de, İngiltere mahkemeleri şirketin bu talebini reddetti.

ABD'deki uzlaşı yalnızca iPhone 6 ve 7 serisindeki cihazları kapsarken, İngiltere'deki dava iPhone 8, 8 Plus ve X cihazlarına sahip olanlar için de tazminat talep ediyor.