Iphone Telefon Kullananlar Dikkat: Apple Herkese Ödeme Yapmaya Başladı
Apple, bazı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiasıyla tazminat ödemeye başladı. Davacılar 500 milyon dolarlık tazminattan pay alacaklar. Bu da talep başına yaklaşık 92 dolara denk geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Teknoloji devi Apple, iPhone kullanıcılarını uzun süredir kızdıran bir skandalla bir kez daha gündeme geldi. Şirketin, eski model iPhone'ların performansını kasıtlı olarak düşürdüğü iddiası, ABD ve İngiltere'de açılan davalarla gündeme gelmişti.
ABD'de başlayan ve yıllar süren hukuki sürecin sonunda Apple, iPhone kullanıcılarına toplamda 500 milyon dolarlık tazminat ödemeye mahkum oldu. Bu, her bir davacıya ortalama 92 dolarlık bir ödeme anlamına geliyor. Şirket, başlarda bu iddiaları reddetse de, davaların maliyetini düşürmek için uzlaşmayı kabul etmişti.
DAVALAR DEVAM EDİYOR
Benzer bir durum da İngiltere'de yaşanıyor. Burada yaklaşık 24 milyon iPhone kullanıcısını temsil eden bir grup, Apple'a 2 milyar dolarlık tazminat davası açtı. Apple, bu davayı da "temelsiz" olarak nitelendirse de, İngiltere mahkemeleri şirketin bu talebini reddetti.
ABD'deki uzlaşı yalnızca iPhone 6 ve 7 serisindeki cihazları kapsarken, İngiltere'deki dava iPhone 8, 8 Plus ve X cihazlarına sahip olanlar için de tazminat talep ediyor.
Apple'ın bu durumu savunması, eski bataryaların yeni işletim sistemleriyle uyumsuzluğundan kaynaklanan performans düşüşlerini önlemek amacıyla bu yöntemi kullandığı yönündeydi. Ancak kullanıcılar, şirketin bu durumu gizleyerek yeni telefon satışlarını artırmayı amaçladığını düşünüyor.
Hem ABD hem de İngiltere'deki davalarda kullanıcılar, Apple'ın bu haksız uygulaması nedeniyle maddi olarak tazmin edilecekler. Ancak bu durumun en önemli kazanımı, şirketlerin tüketicileri daha şeffaf bir şekilde bilgilendirmeleri gerektiği konusunda önemli bir mesaj vermesi.