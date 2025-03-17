iPhone 17 Air'ın Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı: Apple’ın Beklenen Modelinde O Özellik Kalkıyor
Apple’ın fiyat performans odaklı bir cihaz olarak konumlandırmayı planladığı iPhone 17 Air modelinin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Yeni model telefonlarında artık o özellik tamamen tarih oluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Teknoloji dünyasında büyük bir merakla beklenen iPhone 17 Air ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ultra ince ve hafif tasarımıyla dikkat çeken bu modelde, bazı özelliklerin tamamen kaldırılacağı belirtildi. Apple’ın fiyat performans odaklı bir cihaz olarak konumlandırmayı planladığı iPhone 17 Air, bu sayede daha uygun maliyetle satışa sunulacak. Peki iPhone 17 Air ne zaman çıkacak, ne kadar olacak? İşte detaylar...
IPHONE 17 AIR NE ZAMAN ÇIKACAK, NE KADAR OLACAK?
Apple’ın, iPhone 17 Air’i 2025 yılının Eylül ayında satışa sunması bekleniyor. Şık tasarımı, ileri teknolojisi ve rekabetçi fiyatıyla bu modelin geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi öngörülüyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, iPhone 17 Air, 899 dolarlık (32 bin 963 TL) başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkması bekleniyor.
IPHONE 17 AİR MODELİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple, iPhone 17 Pro modeline kıyasla daha düşük donanımlara sahip bir cihaz tasarlayarak, maliyetleri düşürmeyi ve fiyat performans segmentinde güçlü bir model sunmayı hedefliyor.
Beklenen iPhone 17 Air özellikleri şu şekilde:
6.6 inç boyutunda, ProMotion destekli ekran
A19 çipi ile güçlü performans
48 MP çözünürlüğe sahip tek arka kamera
Mevcut iPhone modelleriyle aynı seviyede pil ömrü
SIM YUVASI KALKIYOR YERİNE
Apple, iPhone 17 Air’de fiziksel SIM kart yuvasını tamamen kaldırarak yerine eSIM teknolojisini kullanmayı planlıyor. Bu değişiklik, cihazın iç tasarımında daha verimli alan kullanımına olanak tanıyacak.
eSIM NEDİR?
Embedded SIM (eSIM), fiziksel bir SIM kart gerektirmeyen, cihazın içine entegre edilmiş dijital bir SIM teknolojisidir. Kullanıcılar, operatör değişikliği yaparken yeni bir SIM kart almadan uzaktan programlama ile işlemlerini kolayca halledebilir. Özellikle yurt dışı seyahatlerinde büyük kolaylık sağlayan bu teknoloji, fiziksel SIM kartın kaybolması veya hasar görmesi gibi riskleri de ortadan kaldırıyor.