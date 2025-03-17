iPhone 17 Air'ın Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı: Apple’ın Beklenen Modelinde O Özellik Kalkıyor

Teknoloji dünyasında büyük bir merakla beklenen iPhone 17 Air ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ultra ince ve hafif tasarımıyla dikkat çeken bu modelde, bazı özelliklerin tamamen kaldırılacağı belirtildi. Apple’ın fiyat performans odaklı bir cihaz olarak konumlandırmayı planladığı iPhone 17 Air, bu sayede daha uygun maliyetle satışa sunulacak. Peki iPhone 17 Air ne zaman çıkacak, ne kadar olacak? İşte detaylar...