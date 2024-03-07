iPhone 15'in en pahalı satıldığı ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye'de satılan iPhone cihazlar, dolar bazında dünyanın en pahalısı olma ünvanını koruyor. Peki diğer ülkelerde iPhone 15 fiyatları ne kadar?

iPhone Zam
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iPhone 15'in en pahalı satıldığı ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 1

Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Apple, Türkiye fiyatlarında yaptığı son zam ile yeniden gündeme geldi. Türkiye’deki 58.499 TL’lik başlangıç fiyatı ve 107.999 TL’lik en yüksek fiyatı ile Apple iPhone 15 cihazlar, en pahalı telefonlar listesinde de zirveye çıkmıştı.

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iPhone 15'in en pahalı satıldığı ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 2

Türkiye’deki fiyat ile dünya çapında kıyaslama yapıldığında ise dolar bazında da dünyanın en pahalı satış fiyatına sahip olunduğu görüldü. Buna göre son zam ile birlikte Türkiye'deki iPhone 15 fiyatı 1848 dolara çıktı.

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iPhone 15'in en pahalı satıldığı ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 3

Türkiye, 1848 dolarlık iPhone 15 fiyatı ile dünya genelinde en pahalıya satılan iPhone ülkesi olurken Türkiye’yi 1476 dolar ile Brezilya, 1451 dolar ile Tanzanya, 1411 dolar ile Azerbaycan, 1404 dolar ile Cezayir takip etti. Markanın merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri’nde ürünün fiyatı ise 799 dolar seviyesinde kaldı.

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iPhone 15'in en pahalı satıldığı ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 4

Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen’in derlediği listeye göre dünyada satılan iPhone 15 cihazlarının dolar bazlı kıyaslaması ise şöyle:

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iPhone 15'in en pahalı satıldığı ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 5

Türkiye: 1.848 dolar

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iPhone 15'in en pahalı satıldığı ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 6

Brezilya: 1.476 dolar

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iPhone 15'in en pahalı satıldığı ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 7

Tanzanya: 1.451 dolar

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iPhone 15'in en pahalı satıldığı ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 8

Azerbaycan: 1.411 dolar

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iPhone 15'in en pahalı satıldığı ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 9

Cezayir: 1.404 dolar

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iPhone 15'in en pahalı satıldığı ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 10

Dominik: 1.375 dolar

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iPhone 15'in en pahalı satıldığı ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 11

Kamerun: 1.354 dolar

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iPhone 15'in en pahalı satıldığı ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 12

Gana: 1.333 dolar

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iPhone 15'in en pahalı satıldığı ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 13

Fas: 1.289 dolar

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iPhone 15'in en pahalı satıldığı ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 14

Paraguay: 1.275 dolar

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