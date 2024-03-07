iPhone 15'in en pahalı satıldığı ülkeler: Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye, 1848 dolarlık iPhone 15 fiyatı ile dünya genelinde en pahalıya satılan iPhone ülkesi olurken Türkiye’yi 1476 dolar ile Brezilya, 1451 dolar ile Tanzanya, 1411 dolar ile Azerbaycan, 1404 dolar ile Cezayir takip etti. Markanın merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri’nde ürünün fiyatı ise 799 dolar seviyesinde kaldı.