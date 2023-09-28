iPhone 15 almak için ülkeler maaşlarının ne kadarını veriyor? Türkiye en pahalı ülkeler arasında...
Apple'ın yeni çıkardığı iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri, yakın zamanda sunuldu. Yüksek performansa sahip bir iPhone sahibi olmak isteyenler, yüklü bir ödemeyi göze almak zorunda. iPhone 15 almak için ülkeler maaşının ne kadarını veriyor?
iPhone 15 Pro Max, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşayanlar için pahalı bir seçenek.
Temel modelde 256 GB depolama alanına sahip olan bu cihazın fiyatı 1.199 dolar gibi yüksek bir seviyede bulunuyor.
Peki, iPhone 15 almak için ülkeler maaşının ne kadarını veriyor? İşte yanıtı...
İsviçre: %20
Singapur: %24
Amerika Birleşik Devletleri: %28
Birleşik Arap Emirlikleri: %34
Avustralya: %35
Hollanda: %35