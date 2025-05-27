İnternetten Video İzleyip Öğrendi, Şimdi Paraya Para Demiyor: 22 Günde Yapıyor, Tam 7 Bin Delik Açıyor

22 GÜNDE YAPIYOR, TAM 7 BİN DELİK AÇIYOR

Yazıcı'nın yaptığı Fatiha Suresi tablosu ise adeta bir sabır testi. Eserde 7 bin matkap deliği ve kesim noktası bulunduğunu belirten sanatçı, bu eseri hazırlamanın tam 22 gün sürdüğünü dile getirdi. "Hat sanatıyla birebir uyumlu olacak şekilde çalışıyoruz. En küçük harekette bile hata payı yok" diyen Yazıcı, aynı zamanda filografi ve hat sanatlarını da eserlerine entegre ediyor.