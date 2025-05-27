İnternetten Video İzleyip Öğrendi, Şimdi Paraya Para Demiyor: 22 Günde Yapıyor, Tam 7 Bin Delik Açıyor
İnternetten izlediği bir videoyla başladı, şimdi binlerce parçadan oluşan eserler yaparak paraya para demiyor. 22 günde eserini tamamlayan Erzurumlu sanatçı hem üretiyor, hem de gençlere öğretmeye çalışıyor...
Kaynak: AA
Erzurum’da yaşayan 51 yaşındaki Bülent Yazıcı, 15 yıl önce internetten izlediği bir videodan ilham alarak başladığı naht sanatında bugün binlerce parçalık eserler üreten bir usta haline geldi. Ahşap oyma ve kabartma tekniklerini ustalıkla birleştiren Yazıcı, sadece üretmekle kalmıyor; aynı zamanda bu geleneksel sanatı genç kuşaklara aktarmaya da çalışıyor.
AHŞABA SABIRLA CAN VERİYOR
Çocukluğundan beri el sanatlarına ilgi duyan Yazıcı, internet üzerinden keşfettiği naht sanatıyla hayatının yönünü değiştirdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (ESMEK) bünyesindeki atölyede çalışan sanatçı, bugüne kadar bine yakın esere imza attı. Ürettiği eserlerin bir kısmını satarak gelir elde eden Yazıcı, diğer kısmını ise yurt içindeki çeşitli sergilere gönderiyor ya da devlet büyüklerine hediye ediyor.
"BU SANAT BÜYÜK BİR SABIR VE SEVGİ İSTİYOR"
Naht sanatının detaylı sürecini anlatan Yazıcı, tasarımdan montaja kadar her aşamanın büyük bir dikkat ve özenle yapıldığını söyledi. Yazıcı, "Önce tasarımı oluşturuyoruz, ardından çıktı alıp ahşap üzerine yapıştırıyoruz. Kıl testereyle binlerce kesim yapıyoruz.
Zemin hazırlığı için boya, kumaş, yapıştırıcı gibi çeşitli malzemeler kullanıyoruz. Her parçayı yerli yerine yerleştirdikten sonra bütün eser ortaya çıkıyor. Bu sanat sabır istiyor ama sonucunda duyduğunuz haz paha biçilemez" diye konuştu.
22 GÜNDE YAPIYOR, TAM 7 BİN DELİK AÇIYOR
Yazıcı'nın yaptığı Fatiha Suresi tablosu ise adeta bir sabır testi. Eserde 7 bin matkap deliği ve kesim noktası bulunduğunu belirten sanatçı, bu eseri hazırlamanın tam 22 gün sürdüğünü dile getirdi. "Hat sanatıyla birebir uyumlu olacak şekilde çalışıyoruz. En küçük harekette bile hata payı yok" diyen Yazıcı, aynı zamanda filografi ve hat sanatlarını da eserlerine entegre ediyor.
GENÇLERE ÖĞRETMEK İÇİN ÇABALIYOR
Naht sanatının Selçuklu dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişi olduğunu hatırlatan Yazıcı, bu değerli el sanatının unutulmaması için çaba gösterdiğini vurguyarak "Gençlere öğretmeye çalışıyorum. Bu tür sanatlar bizim kültürel mirasımız ve yaşatılması gerekiyor." dedi.