İnternetten Gördü, Binbir Emekle Üretti: Görenler Sırrını Çözemiyor! 8 Bin Liradan Satıyor, Paraya Para Demiyor
Isparta'da mobilya üreticisi Remzi Yeşil, geliştirdiği kartlı sistemle çalışan gizli bölmeli mobilyalar ile dikkat çekiyor.
Kaynak: İHA
Almanya ve Hollanda'dan yoğun sipariş alan Yeşil, özellikle değerli eşyalarını güvenle saklamak isteyen müşterilere hitap ediyor.
Gizli bölmeler, dresuar, kitaplık, komodin ve TV ünitesi gibi mobilyalara saklanarak dışarıdan fark edilmeden güvenli saklama alanı sunuyor. Ürünlerin özellikle siyah renkte tercih edildiğini belirten Yeşil, Avrupa’daki yoğun talebin arttığını vurguladı.
TANESİNİ 8 BİN LİRAYA SATIYOR
Sosyal medyada izlediği bir videodan ilham alarak bu sistemi geliştirdiğini söyleyen Yeşil, kartlı sistemin hırsızlar tarafından fark edilmesini önlediğini ifade etti. Türkiye'de bu alanda üretim yapan usta sayısının çok az olduğunu belirten Yeşil, ürünlerin 6 bin ile 8 bin TL arasında değişen fiyatlarla satıldığını dile getirdi.