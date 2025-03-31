İnternetten Gördü, Binbir Emekle Üretti: Görenler Sırrını Çözemiyor! 8 Bin Liradan Satıyor, Paraya Para Demiyor

TANESİNİ 8 BİN LİRAYA SATIYOR

Sosyal medyada izlediği bir videodan ilham alarak bu sistemi geliştirdiğini söyleyen Yeşil, kartlı sistemin hırsızlar tarafından fark edilmesini önlediğini ifade etti. Türkiye'de bu alanda üretim yapan usta sayısının çok az olduğunu belirten Yeşil, ürünlerin 6 bin ile 8 bin TL arasında değişen fiyatlarla satıldığını dile getirdi.