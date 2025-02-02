İnternette Yeni Dönem Başlıyor! Artık Ücretsiz ve Sınırsız Olacak

ÜCRETLİ KULLANICILARA ÖZEL O3-MİNİ-HİGH

Ücretli kullanıcılar için o3-mini-high adlı daha gelişmiş bir versiyon sunuluyor. Bu model, karmaşık kodlama görevlerinde en yüksek doğruluk oranını sağlarken, analiz yeteneklerini derinlemesine kullanabiliyor. Ancak bu durum, yanıt süresinin biraz daha uzun olmasına neden oluyor.

ÜCRETSİZ VE SINIRSIZ OLACAK

İlk kez, ücretsiz ChatGPT kullanıcıları muhakeme yeteneğine sahip bir yapay zeka modelini deneyimleme fırsatına sahip olacak. Ancak, GPT-4o gibi bu modelde de belirli bir mesaj sınırı uygulanacak.

ChatGPT Plus ve Team kullanıcıları günde 150 mesaja kadar bu modeli kullanabilecek.

Pro kullanıcıları ise sınırsız erişim hakkına sahip olacak.