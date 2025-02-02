İnternette Yeni Dönem Başlıyor! Artık Ücretsiz ve Sınırsız Olacak
Yapay zeka alanında yeniliklerine devam eden OpenAI, o3-mini modelini ChatGPT ve API hizmetleri için erişime açtı. Yeni model, ücretsiz olarak hizmet verirken, bazı kullanıcılar için ise sınırsız hizmet sunacak.
Kaynak: Haber Merkezi
OpenAI, geçtiğimiz Aralık ayında düzenlediği “ship-mas” etkinlikleri kapsamında o3-mini modelini duyurmuştu. Yeni model, matematik, kodlama ve fen alanlarında o1 ile benzer performans gösterirken, çok daha hızlı yanıt verebilme kapasitesine sahip. Yapılan testlere göre, o3-mini, o1-mini’ye kıyasla %24 daha hızlı yanıt veriyor.
NEREDEYSE HİÇ GECİKMEDEN YANIT VERECEK
Aralık ayında yayınlanan performans karşılaştırmalarına göre o3 modeli, o1'e göre daha yüksek doğrulukta sonuçlar üretiyor. OpenAI, o3-mini'nin daha düşük maliyetle ve minimum gecikmeyle çalıştığını, ayrıca kodlama ve muhakeme görevlerinde o1’den daha üstün performans sunduğunu belirtiyor.
Geliştiriciler, OpenAI’nin Chat Completions API, Assistants API ve Batch API gibi hizmetleri üzerinden o3-mini modeline erişim sağlayabilecekler.
ÜCRETLİ KULLANICILARA ÖZEL O3-MİNİ-HİGH
Ücretli kullanıcılar için o3-mini-high adlı daha gelişmiş bir versiyon sunuluyor. Bu model, karmaşık kodlama görevlerinde en yüksek doğruluk oranını sağlarken, analiz yeteneklerini derinlemesine kullanabiliyor. Ancak bu durum, yanıt süresinin biraz daha uzun olmasına neden oluyor.
ÜCRETSİZ VE SINIRSIZ OLACAK
İlk kez, ücretsiz ChatGPT kullanıcıları muhakeme yeteneğine sahip bir yapay zeka modelini deneyimleme fırsatına sahip olacak. Ancak, GPT-4o gibi bu modelde de belirli bir mesaj sınırı uygulanacak.
ChatGPT Plus ve Team kullanıcıları günde 150 mesaja kadar bu modeli kullanabilecek.
Pro kullanıcıları ise sınırsız erişim hakkına sahip olacak.