İnternet sahte kiralık araç ilanlarıyla dolu: Bu iki noktaya dikkat!

İKİ NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ

Kanal D Haber'in haberine göre araç kiralama firma yetkilisi Uğur Yılmaz, "Birçok dolandırıcı bizim sitemizi de taklit ederek vatandaşları kandırmaya çalışıyor. Araç kiralama firmaları sizden kredi kartı ister ve kredi kartınızdan ödeme alırlar.