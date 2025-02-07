Instagram'da Bu Kelimeyi Söylemek Artık Yasak: Uymayana Anında Para Cezası Kesilecek
Bakanlık, sosyal medyada fenomenlerin ürün tanıtımı hakkında yapılan paylaşımlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Instagramda fenomenlerin artık bu kelimeleri söylemesi yasaklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyada özellikle Instagram'da yapılan reklamların, tüketicileri doğru bilgilendirmek ve yanıltmamak amacıyla düzenlenmesi büyük önem taşıyor. Bakanlık, influencer’ların ürün tanıtımı hakkında yapılan paylaşımlarına karşı denetimleri sıklaştırdı.
Bakanlık, son dönemde sosyal medya influencer'larının reklam paylaşımlarında dikkat edilmesi gereken önemli kurallar üzerine bir eğitim düzenledi. Eğitimde fenomenlerin sosyal medyada söylemesi yasak olan kelimeler ortaya çıktı.
INSTAGRAMDA BU KELİMELERİ SÖYLEMEK YASAK
Sosyal medyada reklam yapan influencer'lar için yeni bir dönem başladı. Tüketiciyi yanıltıcı ve abartılı ifadeler kullanan influencer'lar, artık ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Son dönemde sosyal medyada özellikle Instagramda sıkça karşımıza çıkan "mucizevi ürün" reklamları, yetkililer tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle "Bu ürün ödem atar", "Anne sütü gibidir", "Sırt ağrılarını tamamen geçirir" gibi iddialı ve bilimsel dayanağı olmayan ifadeler kullanan influencer'lar, tüketiciyi yanıltmak suçundan ağır cezalar alıyor.
880 BİN TL CEZA KESİLDİ
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, influencer’ların ürün tanıtımlarında daha dikkatli olmaları gerektiği açıklandı. Ayrıca, "Bu kremi kullanınca namaza başladım" şeklinde bir açıklama yapan bir influencer'a 880 bin TL para cezası kesildiği belirtildi.