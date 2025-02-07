Instagram'da Bu Kelimeyi Söylemek Artık Yasak: Uymayana Anında Para Cezası Kesilecek

INSTAGRAMDA BU KELİMELERİ SÖYLEMEK YASAK

Sosyal medyada reklam yapan influencer'lar için yeni bir dönem başladı. Tüketiciyi yanıltıcı ve abartılı ifadeler kullanan influencer'lar, artık ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Son dönemde sosyal medyada özellikle Instagramda sıkça karşımıza çıkan "mucizevi ürün" reklamları, yetkililer tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle "Bu ürün ödem atar", "Anne sütü gibidir", "Sırt ağrılarını tamamen geçirir" gibi iddialı ve bilimsel dayanağı olmayan ifadeler kullanan influencer'lar, tüketiciyi yanıltmak suçundan ağır cezalar alıyor.