İnsanlar Hangi Ülkelerde Daha Hızlı Yaşlanıyor? Küresel Araştırmadan Çarpıcı Sonuçlar

EN HIZLI YAŞLANAN ÜLKELER BELLİ OLDU

Araştırmanın sonuçlarına göre biyolojik yaşı kronolojik yaşını en çok aşan ülkeler arasında Mısır ve Güney Afrika öne çıkıyor. Bu ülkelerde vatandaşların sağlık göstergeleri, yaşlarına kıyasla çok daha yaşlı bir profil sergiliyor. Öte yandan, biyolojik yaşlanmanın en yavaş seyrettiği ülkeler arasında Batı Avrupa ülkeleri dikkat çekiyor. Asya ve Latin Amerika ise bu iki uç arasında orta düzeyde yer alıyor.