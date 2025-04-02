İngiliz Şirket Türk Devlerine Göz Dikti: Peş Peşe Satın Alıyor! Piyasalarda Çığır Açacak Dönem Başlıyor
İngiliz yazılım devi QBS Technology Group, Türkiye’deki yatırımlarına devam ediyor. Şirket, Elmer Yazılım’ı bünyesine katarak son iki yılda üçüncü Türk firmasını satın almış oldu.
Kaynak: Dünya Gazetesi
QBS, Mayıs 2023’te InfoNet Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’yi, Şubat 2025’te ise Prianto Türkiye Yazılım Dağıtım A.Ş.’yi satın almıştı. Son olarak Elmer Yazılım ile anlaşmaya varan QBS, Türkiye’deki varlığını daha da güçlendirdi.
27 YILLIK TÜRK DEVİNİ SATIN ALDI
Merkezi İstanbul’da bulunan Elmer Yazılım, 27 yıldır faaliyet gösteriyor ve bünyesinde 1.500’den fazla satıcı barındırıyor. Türkiye dışında Orta Doğu, Afrika ve Asya’nın bazı bölgelerinde de hizmet veren şirket, 1998 yılında ODTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu üç sınıf arkadaşı tarafından kuruldu.
İNGİLTERE’NİN EN GÖZDE 1000 ŞİRKETİ ARASINDA YER ALIYOR
Londra Borsası’nda işlem gören ve 35 ülkede faaliyet gösteren QBS, “Britanya’ya ilham veren 1000 şirket” listesinde yer alıyor.