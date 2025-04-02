İngiliz Şirket Türk Devlerine Göz Dikti: Peş Peşe Satın Alıyor! Piyasalarda Çığır Açacak Dönem Başlıyor

27 YILLIK TÜRK DEVİNİ SATIN ALDI

Merkezi İstanbul’da bulunan Elmer Yazılım, 27 yıldır faaliyet gösteriyor ve bünyesinde 1.500’den fazla satıcı barındırıyor. Türkiye dışında Orta Doğu, Afrika ve Asya’nın bazı bölgelerinde de hizmet veren şirket, 1998 yılında ODTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu üç sınıf arkadaşı tarafından kuruldu.