İngiliz Şirket Türk Devlerine Göz Dikti: Peş Peşe Satın Alıyor! Piyasalarda Çığır Açacak Dönem Başlıyor

İngiliz yazılım devi QBS Technology Group, Türkiye’deki yatırımlarına devam ediyor. Şirket, Elmer Yazılım’ı bünyesine katarak son iki yılda üçüncü Türk firmasını satın almış oldu.

Kaynak: Dünya Gazetesi

İngiltere Şirket Yazılımcı
İngiliz Şirket Türk Devlerine Göz Dikti: Peş Peşe Satın Alıyor! Piyasalarda Çığır Açacak Dönem Başlıyor - Resim: 1

QBS, Mayıs 2023’te InfoNet Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’yi, Şubat 2025’te ise Prianto Türkiye Yazılım Dağıtım A.Ş.’yi satın almıştı. Son olarak Elmer Yazılım ile anlaşmaya varan QBS, Türkiye’deki varlığını daha da güçlendirdi.

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İngiliz Şirket Türk Devlerine Göz Dikti: Peş Peşe Satın Alıyor! Piyasalarda Çığır Açacak Dönem Başlıyor - Resim: 2

27 YILLIK TÜRK DEVİNİ SATIN ALDI

Merkezi İstanbul’da bulunan Elmer Yazılım, 27 yıldır faaliyet gösteriyor ve bünyesinde 1.500’den fazla satıcı barındırıyor. Türkiye dışında Orta Doğu, Afrika ve Asya’nın bazı bölgelerinde de hizmet veren şirket, 1998 yılında ODTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu üç sınıf arkadaşı tarafından kuruldu.

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İngiliz Şirket Türk Devlerine Göz Dikti: Peş Peşe Satın Alıyor! Piyasalarda Çığır Açacak Dönem Başlıyor - Resim: 3

İNGİLTERE’NİN EN GÖZDE 1000 ŞİRKETİ ARASINDA YER ALIYOR

Londra Borsası’nda işlem gören ve 35 ülkede faaliyet gösteren QBS, “Britanya’ya ilham veren 1000 şirket” listesinde yer alıyor.

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