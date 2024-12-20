ING Bank'tan Emeklilere Büyük Promosyon: Yeni Yıl Öncesi Rekor Para Verecek
Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılması beklenen zam öncesinde bankalar, emeklilere yönelik promosyon yarışını şimdiden başlattı. ING Bank, emekli maaşı taşıyanlara özel sunduğu promosyon ödemelerini artırarak dikkatleri üzerine çekti. Banka, 20 bin TL’ye kadar nakit promosyon fırsatıyla emeklilere cazip avantajlar sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Emekli maaşını ING Bank’a taşıyan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklileri, maaş tutarına bağlı olarak ek koşulsuz 15 bin TL’ye kadar promosyon alabiliyor. Bunun yanında, bankanın sunduğu özel kampanyalarla toplam promosyon tutarı 20 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Otomatik Fatura Talimatı: 3.000 TL’ye kadar ek nakit promosyon.
Turuncu Hesap Kampanyası: 2.000 TL ek promosyon.
31 ARALIK 2024’E KADAR BAŞVURU İMKANI
Promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyen emekliler, 31 Aralık 2024’e kadar ING Bank’a başvuru yaparak bu avantajlardan faydalanabilecek.
Promosyon ödemelerinin yanı sıra ING Bank, emeklilere özel çeşitli ayrıcalıklar da sunuyor.
Ücretsiz Para Transferi: Dijital kanallardan gerçekleştirilen para transfer işlemleri için masraf alınmıyor.
İhtiyaç Kredisi: %3,69’dan başlayan faiz oranıyla uygun maliyetli kredi imkanı.
Taksitli Nakit Avans: 25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans seçeneği.
Kredi Kartı Avantajları: İlk kez ING Kredi Kartı başvurusunda bulunanlar, ilk yıl kart ücreti ödemezken, 2.000 TL bonus kazanma fırsatına da sahip.
Turuncu Ekstra Plus Ayrıcalıkları: Üç ay boyunca koşulsuz avantajlı puan toplama imkanı.
KAMU VE ÖZEL BANKALAR ARASINDA YARIŞ KIZIŞTI
Özel bankaların yüksek promosyon ödemeleri ve sundukları kampanyalar, emekliler için daha cazip hale gelirken, kamu bankalarının daha düşük promosyon ödemeleri dikkat çekiyor. ING Bank’ın bu hamlesi, emekli maaşlarını taşımak isteyenler için önemli bir seçenek sunuyor.