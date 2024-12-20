ING Bank'tan Emeklilere Büyük Promosyon: Yeni Yıl Öncesi Rekor Para Verecek

KAMU VE ÖZEL BANKALAR ARASINDA YARIŞ KIZIŞTI

Özel bankaların yüksek promosyon ödemeleri ve sundukları kampanyalar, emekliler için daha cazip hale gelirken, kamu bankalarının daha düşük promosyon ödemeleri dikkat çekiyor. ING Bank’ın bu hamlesi, emekli maaşlarını taşımak isteyenler için önemli bir seçenek sunuyor.