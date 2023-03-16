ING Bank, emekli ve EYT'liler için promosyon tutarını yükseltti!
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kanunun yasalaşmasıyla bankalardan emekli promosyonlarına ilişkin açıklamalar yapılmaya başladı. ING Bank ise, emekli müşterilerine sunduğu promosyon tutarını yükseltti.
ING Türkiye, emekli müşterilerine sunduğu promosyon tutarını yükselttiğini duyurdu.
Buna göre, Emekli maaşını ING’den almaya başlayanlar, maaş tutarına göre 8 bin 500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanabiliyor.
Açıklamaya göre ayrıca, emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına bin 500 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 10 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından faydalanabiliyor.
8 bin 500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 13 Mart 2023 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor.