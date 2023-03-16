ING Bank, emekli ve EYT'liler için promosyon tutarını yükseltti!

Açıklamaya göre ayrıca, emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına bin 500 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 10 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından faydalanabiliyor.