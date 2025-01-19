İnan Kıraç'ın Kızı İpek Kıraç'ı Sarsan Karar! Karar Resmen Alındı
İş dünyasının önde gelen isimlerinden İpek Kıraç'ın sahibi olduğu Sirena Marine'de grev kararı alındı. Bursa Orhangazi’de faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük yat üreticileri arasında yer alan şirket, sendika ile süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeniyle işçilerin grev kararıyla gündeme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dok Gemi-İş Sendikası ile Sirena Marine arasında geçtiğimiz Eylül ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, taraflar arasında uzlaşı sağlanamadı. Görüşmelerin sonuncusu geçtiğimiz hafta yapılmış olmasına rağmen herhangi bir anlaşmaya varılamadı. Bunun üzerine sendika tarafından grev kararı alındı.
GREV OYLAMASINDAN "EVET" KARARI ÇIKTI
Sirena Marine işçileri, sendikanın önerdiği grev kararını oylayarak kabul etti. Kararın, 21 Ocak 2025 tarihinde ilan edileceği ve herhangi bir uzlaşma sağlanamaması durumunda 3 Şubat 2025 itibarıyla grevin başlayacağı duyuruldu.
DÜNYANIN EN BÜYÜK YAT ÜRETİCİLERİ ARASINDA
İpek Kıraç tarafından Bursa Orhangazi’de kurulan Sirena Marine, lüks yat üretimiyle tanınıyor ve sektördeki en büyük üreticilerden biri olarak kabul ediliyor. Ancak çalışanların aldığı grev kararı, şirketin üretim süreçlerini olumsuz etkileyebilir.
SONUÇ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
Taraflar arasındaki gerilimin çözülüp çözülmeyeceği merak konusu. Eğer bir uzlaşma sağlanamazsa, Sirena Marine işçileri 3 Şubat’ta greve başlayacak. Bu durum, şirketin üretim faaliyetleri açısından kritik bir döneme işaret ediyor.