İnan Kıraç'ın Kızı İpek Kıraç'ı Sarsan Karar! Karar Resmen Alındı

DÜNYANIN EN BÜYÜK YAT ÜRETİCİLERİ ARASINDA

İpek Kıraç tarafından Bursa Orhangazi’de kurulan Sirena Marine, lüks yat üretimiyle tanınıyor ve sektördeki en büyük üreticilerden biri olarak kabul ediliyor. Ancak çalışanların aldığı grev kararı, şirketin üretim süreçlerini olumsuz etkileyebilir.