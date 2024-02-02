İmza askıda kaldı: Emekli maaş zam farkı için 15 gün detayı

Zor bir olasılık olsa da teknik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemeyi veto edip Meclis'e gönderme hakkına ve revize edilmesini talep etme hakkına da sahip. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre Erdoğan düzenlemeyi Meclis'e geri gönderme yetkisini kullanırsa gerekçesini de belirtmek zorunda. Meclis ise düzenlemeyi üzerinde herhangi bir oynama yapmadan aynı şekilde yeniden Erdoğan'a gönderme hakkına sahip.