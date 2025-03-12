İmar Yönetmeliğinde Büyük Değişiklik: Artık Tamamen Zorunlu Oldu
Türkiye'de sürdürülebilir şehirleşme ve çevre dostu yapılaşma adına önemli bir adım atıldı. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, belirli büyüklükteki kamu ve özel binalar için Yeşil Sertifika zorunlu hale getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda yapılan yeni düzenleme ile yağmur suyu ve gri su sistemlerinin kapsamı genişletildi. Bu değişiklik, 1,5 yıl içinde Mogan Gölü kadar su tasarrufu sağlanmasını hedefliyor.
1 OCAK 2026'DAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE
Yeni yönetmelik, 1 Ocak 2026 itibarıyla toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde olan yeni kamu binalarının Yeşil Sertifikası'na sahip olmasını zorunlu kılacak. Bu düzenleme ile yıllık 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanması hedeflenirken, bu miktarın Keban Barajı'nın bir aylık enerji üretimine eşdeğer olduğu belirtiliyor.
SERA GAZI AZALTIMI VE TASARRUF BEKLENTİSİ
Yeni düzenlemeyle 50 milyon kilogram sera gazı azaltımı sağlanarak yaklaşık 800 milyon TL tasarruf edilmesi bekleniyor. Yeşil sertifikalı binalarda geri dönüşümlü malzemelerin kullanımı teşvik edilirken, kimyasal ve radyasyon salınımı düşük yapı malzemeleriyle daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanları oluşturulması amaçlanıyor.
ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLECEK
Yönetmelik değişikliği ile elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu için bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi de gündeme geldi. Bu adım, fosil yakıt bağımlılığını azaltarak ulaşımda karbon nötr bir geleceğe katkı sunması bekleniyor.
Altensis Yönetici Ortağı Dr. Emre Ilıcalı, yapılan düzenlemenin Türkiye'nin sürdürülebilir şehirleşme ve yeşil dönüşüm hedefleri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Su tasarrufu ve yağmur suyu sistemlerinin kapsamının genişletilmesinin, kentlerin ekolojik dengesine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Ilıcalı, yeşil binaların yaygınlaşmasının enerji verimliliği ve karbon emisyonlarının azaltılması açısından büyük bir adım olduğunu vurguladı.
Sertifika süreçlerinin titizlikle denetlenmesi gerektiğine dikkat çeken Ilıcalı, "Yeşil Sertifika süreçlerinde gerçek kriterlere uygunluk sağlanmazsa, bu uygulamanın itibarı zarar görebilir" uyarısında bulundu.