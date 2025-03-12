İmar Yönetmeliğinde Büyük Değişiklik: Artık Tamamen Zorunlu Oldu

Altensis Yönetici Ortağı Dr. Emre Ilıcalı, yapılan düzenlemenin Türkiye'nin sürdürülebilir şehirleşme ve yeşil dönüşüm hedefleri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Su tasarrufu ve yağmur suyu sistemlerinin kapsamının genişletilmesinin, kentlerin ekolojik dengesine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Ilıcalı, yeşil binaların yaygınlaşmasının enerji verimliliği ve karbon emisyonlarının azaltılması açısından büyük bir adım olduğunu vurguladı.