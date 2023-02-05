İlk hamle Denizbank'tan geldi! EYT'lilere ne kadar promosyon ödeneceği belli oldu
EYT düzenlemesi Meclis'ten geçti. İlk maaşlarını mart ayında alacak olan emekliler, aynı zamanda bankaların ödediği promosyon kampanyalarından da yararlanabilecek. EYT'lilere promosyon konusunda ilk hamle ise Denizbank'tan geldi.
Denizbank yetkililerinden oluşan bir heyet, EYT Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak ile bir araya geldi.
Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda oylanması ve firesiz bir şekilde kuruldan geçmesi beklenen EYT düzenlemesi, söz konusu sürecin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak.
EYT'liler ise ilk maaşlarını mart ayı itibariyle hesaplarında görecek. Ancak birçok banka EYT'liler henüz hesaplarında maaşlarını görmeden çalışmalara başladı.
YOĞUN BİR PROMOSYON TALEBİ VAR
Denizbank heyeti tarafından EYT Federasyonuna yapılan ziyarette promosyon konusu ele alındı.