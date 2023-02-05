İlk hamle Denizbank'tan geldi! EYT'lilere ne kadar promosyon ödeneceği belli oldu

EYT düzenlemesi Meclis'ten geçti. İlk maaşlarını mart ayında alacak olan emekliler, aynı zamanda bankaların ödediği promosyon kampanyalarından da yararlanabilecek. EYT'lilere promosyon konusunda ilk hamle ise Denizbank'tan geldi.

EYT Banka promosyonları
İlk hamle Denizbank'tan geldi! EYT'lilere ne kadar promosyon ödeneceği belli oldu - Resim: 1

Denizbank yetkililerinden oluşan bir heyet, EYT Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak ile bir araya geldi. 

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İlk hamle Denizbank'tan geldi! EYT'lilere ne kadar promosyon ödeneceği belli oldu - Resim: 2

Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda oylanması ve firesiz bir şekilde kuruldan geçmesi beklenen EYT düzenlemesi, söz konusu sürecin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak. 

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İlk hamle Denizbank'tan geldi! EYT'lilere ne kadar promosyon ödeneceği belli oldu - Resim: 3

EYT'liler ise ilk maaşlarını mart ayı itibariyle hesaplarında görecek. Ancak birçok banka EYT'liler henüz hesaplarında maaşlarını görmeden çalışmalara başladı. 

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İlk hamle Denizbank'tan geldi! EYT'lilere ne kadar promosyon ödeneceği belli oldu - Resim: 4

YOĞUN BİR PROMOSYON TALEBİ VAR

Denizbank heyeti tarafından EYT Federasyonuna yapılan ziyarette promosyon konusu ele alındı. 

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