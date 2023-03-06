İlk etapta her EYT'li maaş alamayacak: Avans ödemesinin detayları ortaya çıktı, nasıl belirlenecek?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasıyla ilgili son durum ve detaylara ilişkin akıllardaki soru işaretlerinin çoğu gitse de, yeni bir detay ortaya çıktı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası geçtiğimiz hafta resmen yürürlüğe girdi.
Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 2 milyonun üzerinde vatandaş emeklilik başvuru dilekçelerini vermek için ya Sosyal Güvenlik Kurumlarına (SGK) koştu ya da e-Devlet üzerinden işlemlerini yapmaya başladı.
EYT şartlarını yerine getirmeyenler ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik başvurusu yapabilecekler.
MEMURA ÇİFT MAAŞ YOK
Emekli olup çalışmaya devam etmek isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yaparak işe devam edecek. SGK ve Bağ-Kur’lu olanlar hem çalıştıkları kurumdan hem de emekli maaşlarını aynı anda alabilecek.