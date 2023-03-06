İlk etapta her EYT'li maaş alamayacak: Avans ödemesinin detayları ortaya çıktı, nasıl belirlenecek?

MEMURA ÇİFT MAAŞ YOK

Emekli olup çalışmaya devam etmek isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yaparak işe devam edecek. SGK ve Bağ-Kur’lu olanlar hem çalıştıkları kurumdan hem de emekli maaşlarını aynı anda alabilecek.