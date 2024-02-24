İlk adım atıldı, yeni dönem resmen başladı: Tüm Türkiye'de geçerli!
Türkiye'nin birçok şehrinde toplu ulaşım kartlarının birbirleriyle entegrasyonunu sağlayan Türkiye Kart Projesi için ilk adım atıldı. Bu kaspsamda Aksaray'da da Türkiye Kart uygulanmasının entegrasyonu başladı.
Aksaray'da şehir içi trafiğinde yeni düzenlemelere gidildi.
Bu kapsamda Türkiye'nin birçok şehrinde toplu ulaşım kartlarının birbirleriyle entegrasyonunu sağlayan Türkiye Kart Projesi için Aksaray'da ilk adım atıldı.
ENTEGRASYONU BAŞLADI
Türkiye Kart Projesine birçok belediyenin geçiş sürecinin başladığını aktaran Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Daha önce başlattığımız kredi kartlı ödemenin yanında Türkiye Kart uygulanmasının da entegrasyonunu başlattık" dedi.
TEST AŞAMASINDA
Aksaray’da test aşaması devam eden Türkiye Kart, yakın zaman içerisinde birçok il belediyesinde olduğu gibi Aksaray şehir içi toplu taşıma araçlarının tamamında kullanabilecek.
TÜRKİYE KART NEDİR?
Türkiye Kart, toplu ulaşım ile birlikte POS ve ATM cihazlarında, belediye harçları ve vergi ödemeleri, otopark ödemeleri, anlaşmalı iş yerleri, taksi ödemeleri, yiyecek ve içecek otomatlarında kullanılabilecek.
Ayrıca, PTT kanalları, bankalar ve devlet kurumları, online kanallar, mobil uygulama ve anlaşmalı iş yerleri üzerinden yükleme işlemleri de yapılabilecek.
TÜRKİYE KART NASIL ALINIR?
Türkiye Kart edinmek için bir PTT şubesine gitmeniz ve başvuru formunu doldurmanız gerekir. Başvurunuz onaylandıktan sonra, kartınızı posta yoluyla alacaksınız.
TÜRKİYE KART ULAŞIMDA NASIL KULLANILIR?
Türkiye Kart'ı ulaşımda kullanmak için kartınızı öncelikle online veya mobil uygulama üzerinden ilgili şehre ait ulaşım kartına tanımlamanız gerekmektedir. Tanımlama işlemi tamamlandıktan sonra kartınızı kullanabilirsiniz.