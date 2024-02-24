İlk adım atıldı, yeni dönem resmen başladı: Tüm Türkiye'de geçerli!

Türkiye'nin birçok şehrinde toplu ulaşım kartlarının birbirleriyle entegrasyonunu sağlayan Türkiye Kart Projesi için ilk adım atıldı. Bu kaspsamda Aksaray'da da Türkiye Kart uygulanmasının entegrasyonu başladı.

Aksaray Türkiye
İlk adım atıldı, yeni dönem resmen başladı: Tüm Türkiye'de geçerli! - Resim: 1

Aksaray'da şehir içi trafiğinde yeni düzenlemelere gidildi.

1 8
İlk adım atıldı, yeni dönem resmen başladı: Tüm Türkiye'de geçerli! - Resim: 2

Bu kapsamda Türkiye'nin birçok şehrinde toplu ulaşım kartlarının birbirleriyle entegrasyonunu sağlayan Türkiye Kart Projesi için Aksaray'da ilk adım atıldı.

2 8
İlk adım atıldı, yeni dönem resmen başladı: Tüm Türkiye'de geçerli! - Resim: 3

ENTEGRASYONU BAŞLADI

Türkiye Kart Projesine birçok belediyenin geçiş sürecinin başladığını aktaran Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Daha önce başlattığımız kredi kartlı ödemenin yanında Türkiye Kart uygulanmasının da entegrasyonunu başlattık" dedi.

3 8
İlk adım atıldı, yeni dönem resmen başladı: Tüm Türkiye'de geçerli! - Resim: 4

TEST AŞAMASINDA

Aksaray’da test aşaması devam eden Türkiye Kart, yakın zaman içerisinde birçok il belediyesinde olduğu gibi Aksaray şehir içi toplu taşıma araçlarının tamamında kullanabilecek.

4 8
İlk adım atıldı, yeni dönem resmen başladı: Tüm Türkiye'de geçerli! - Resim: 5

TÜRKİYE KART NEDİR?

Türkiye Kart, toplu ulaşım ile birlikte POS ve ATM cihazlarında, belediye harçları ve vergi ödemeleri, otopark ödemeleri, anlaşmalı iş yerleri, taksi ödemeleri, yiyecek ve içecek otomatlarında kullanılabilecek.

5 8
İlk adım atıldı, yeni dönem resmen başladı: Tüm Türkiye'de geçerli! - Resim: 6

Ayrıca, PTT kanalları, bankalar ve devlet kurumları, online kanallar, mobil uygulama ve anlaşmalı iş yerleri üzerinden yükleme işlemleri de yapılabilecek.

6 8
İlk adım atıldı, yeni dönem resmen başladı: Tüm Türkiye'de geçerli! - Resim: 7

TÜRKİYE KART NASIL ALINIR?

Türkiye Kart edinmek için bir PTT şubesine gitmeniz ve başvuru formunu doldurmanız gerekir. Başvurunuz onaylandıktan sonra, kartınızı posta yoluyla alacaksınız.

7 8
İlk adım atıldı, yeni dönem resmen başladı: Tüm Türkiye'de geçerli! - Resim: 8

TÜRKİYE KART ULAŞIMDA NASIL KULLANILIR?

Türkiye Kart'ı ulaşımda kullanmak için kartınızı öncelikle online veya mobil uygulama üzerinden ilgili şehre ait ulaşım kartına tanımlamanız gerekmektedir. Tanımlama işlemi tamamlandıktan sonra kartınızı kullanabilirsiniz.

8 8