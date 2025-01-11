İl Olmaya Aday 24 İlçe Belli Oldu

TÜİK’in verilerine göre, il olabilmek için belirlenen kriterler arasında ilçenin en az 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 kilometreden uzak bir konumda bulunması gerekiyor.

EKONOMİK ŞARTLARI KARŞILIYORLAR

İl olma sürecinde sadece nüfus ve mesafe kriterleri değil, aynı zamanda ekonomik göstergeler de dikkate alınıyor. TÜİK’in açıkladığı listeye göre, bu kriterleri karşılayan 24 ilçe tespit edildi. Balıkesir ve Antalya’dan ise ikişer ilçenin il olma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.