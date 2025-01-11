İl Olmaya Aday 24 İlçe Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), il statüsü kazanma potansiyeline sahip ilçeleri belirledi.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK’in verilerine göre, il olabilmek için belirlenen kriterler arasında ilçenin en az 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 kilometreden uzak bir konumda bulunması gerekiyor.
EKONOMİK ŞARTLARI KARŞILIYORLAR
İl olma sürecinde sadece nüfus ve mesafe kriterleri değil, aynı zamanda ekonomik göstergeler de dikkate alınıyor. TÜİK’in açıkladığı listeye göre, bu kriterleri karşılayan 24 ilçe tespit edildi. Balıkesir ve Antalya’dan ise ikişer ilçenin il olma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.
HANGİ İLÇELER İL OLMAYA YAKIN?
İl statüsü kazanma kriterlerini karşılayan ilçeler arasında nüfus yoğunluğu, coğrafi konum ve ekonomik gelişmişlik gibi faktörler öne çıkıyor. Bu ilçeler, gelecekte il olma beklentisiyle yakından takip ediliyor.
İL OLMAYA EN YAKIN 24 İLÇE LİSTESİ
Peki hangi ilçeler il olabilir? İşte o 24 ilçe:
Yüksekova (Hakkari)
Elbistan (Maraş)
Midyat (Mardin)
Kahta (Adıyaman)
Polatlı (Ankara)
Kozan (Adana)
Ünye (Ordu)
Ergani (Diyarbakır)
Ereğli (Konya)
Lüleburgaz (Kırklareli)
Cizre (Şırnak)
Nazilli (Aydın)
Bandırma (Balıkesir)
Erciş (Van)
Edremit (Balıkesir)
Ereğli (Zonguldak)
Fethiye (Muğla)
İskenderun (Hatay)
Manavgat (Antalya)
Siverek (Urfa)
Çorlu (Tekirdağ)
İnegöl (Bursa)
Tarsus (Mersin)
Alanya (Antalya)