İktidara yakın yazar kulis verdi: İşte asgari ücrette konuşulan rakam

"Asgari ücret bence 11 bin lira olacak. Yüzde 17-18 enflasyon, yüzde 10 da refah payı katacaklar. Aldığım bilgiyi söylüyorum. Burada özel sektöre büyük iş düşüyor, bu zammı verdiğin zaman, markette et 300 liradan 400 liraya gelirse, süt 18 liradan 30 lira olursa bunun bir anlamı yok."