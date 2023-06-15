İktidara yakın yazar kulis verdi: İşte asgari ücrette konuşulan rakam
tv100'de Cansu Canan Özgen'in sunduğu Özgür İfade programına konuk olan iktidara yakın gazetecilerden Cem Küçük, aldığı kulis bilgisini paylaşarak asgari ücret için rakam verdi.
tv100'de yayınlanan Cansu Canan Özgen'in sunduğu Özgür İfade programının konuğu, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, tv100.com Yazarı Hacı Yakışıklı ve tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel oldu.
Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücrete ilişkin, Cem Küçük canlı yayında açıklamalarda bulunarak kulis bilgisini paylaştı.
"Aldığım bilgiyi söylüyorum" diyen Cem Küçük, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Asgari ücret bence 11 bin lira olacak. Yüzde 17-18 enflasyon, yüzde 10 da refah payı katacaklar. Aldığım bilgiyi söylüyorum. Burada özel sektöre büyük iş düşüyor, bu zammı verdiğin zaman, markette et 300 liradan 400 liraya gelirse, süt 18 liradan 30 lira olursa bunun bir anlamı yok."