İktidara yakın gazete duyurdu: Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için düğmeye basıldı!

Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı’na “Emekliler için çok güzel bir uygulama yaptık; ancak bu istisnalar sebebiyle olumlu yanı değil, olumsuzlukları tartışılıyor. Bir düzenleme yapıp çalışan emekliler dâhil bütün emeklilere verelim” önerisini götürdü.