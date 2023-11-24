İktidara yakın gazete duyurdu: Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için düğmeye basıldı!
İktidara yakın Türkiye gazetesi, çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye verilmesi için düğmeye basıldığını duyurdu.
AKP’nin çalışmayan emekliye verilen 5 bin liralık ikramiyeden istisna tutulan diğer emeklilerle ilgili çalışma başlattığı iddia edildi. Öte yandan ikramiye kapsamının emekli muhtarlar, emekli belediye ve il genel meclisi üyelerini de kapsaması konuşuluyor.
Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu imzalı habere göre, tepkiler üzerine AKP yöneticileri bir defa daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü.
Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı’na “Emekliler için çok güzel bir uygulama yaptık; ancak bu istisnalar sebebiyle olumlu yanı değil, olumsuzlukları tartışılıyor. Bir düzenleme yapıp çalışan emekliler dâhil bütün emeklilere verelim” önerisini götürdü.
Cumhurbaşkanı’nın öneriye sıcak baktığı, bütün emeklilere 5.000 lira verilmesi yönünde hazırlık yapılmasını istediği ileri sürüldü. Eğer çalışan emekliye de ikramiye karara bağlanırsa kanuni bir düzenlemeye gidilecek.