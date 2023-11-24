İktidara yakın gazete duyurdu: Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için düğmeye basıldı!

İktidara yakın Türkiye gazetesi, çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye verilmesi için düğmeye basıldığını duyurdu.

İktidara yakın gazete duyurdu: Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için düğmeye basıldı! - Resim: 1

AKP’nin çalışmayan emekliye verilen 5 bin liralık ikramiyeden istisna tutulan diğer emeklilerle ilgili çalışma başlattığı iddia edildi. Öte yandan ikramiye kapsamının emekli muhtarlar, emekli belediye ve il genel meclisi üyelerini de kapsaması konuşuluyor.

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İktidara yakın gazete duyurdu: Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için düğmeye basıldı! - Resim: 2

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu imzalı habere göre, tepkiler üzerine AKP yöneticileri bir defa daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü.

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İktidara yakın gazete duyurdu: Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için düğmeye basıldı! - Resim: 3

Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı’na “Emekliler için çok güzel bir uygulama yaptık; ancak bu istisnalar sebebiyle olumlu yanı değil, olumsuzlukları tartışılıyor. Bir düzenleme yapıp çalışan emekliler dâhil bütün emeklilere verelim” önerisini götürdü.

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İktidara yakın gazete duyurdu: Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için düğmeye basıldı! - Resim: 4

Cumhurbaşkanı’nın öneriye sıcak baktığı, bütün emeklilere 5.000 lira verilmesi yönünde hazırlık yapılmasını istediği ileri sürüldü. Eğer çalışan emekliye de ikramiye karara bağlanırsa kanuni bir düzenlemeye gidilecek.

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İktidara yakın gazete duyurdu: Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için düğmeye basıldı! - Resim: 5
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