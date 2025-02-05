İkramiyede İmzalar Resmen Atıldı: Hesaplara Ek 39 Bin 250 Lira Yatacak!

EN YÜKSEK MAAŞ 39 BİN 250 TL OLDU

Bu sözleşme ile bekar bir çalışanın maaşı yüzde 30 artışla 27 bin TL'den 35 bin 100 TL'ye, ikramiyelerle toplamda 38 bin 500 TL'ye yükseldi. 5 yıl kıdemi olan ve 2 çocuklu bir belediye işçisinin maaşı ise ikramiyeler dahil 39 bin 250 TL oldu.