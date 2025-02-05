İkramiyede İmzalar Resmen Atıldı: Hesaplara Ek 39 Bin 250 Lira Yatacak!
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın katılımıyla gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi imza töreni, belediyede çalışanların maaşlarında önemli bir artışı beraberinde getirdi.
Kaynak: İHA
Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törende, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Öz Güven-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalçın, Ankara 4 No'lu Şube Başkan Yardımcıları İlhan Ok ve Arzu Tekin ile belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli hazır bulundu.
HESAPLARA 38 BİN 500 LİRA YATIRILACAK
İmzalanan 2 yıllık toplu iş sözleşmesi kapsamında, belediyede en düşük işçi maaşı ikramiyelerle birlikte 38 bin 500 TL'ye çıkarıldı.
EN YÜKSEK MAAŞ 39 BİN 250 TL OLDU
Bu sözleşme ile bekar bir çalışanın maaşı yüzde 30 artışla 27 bin TL'den 35 bin 100 TL'ye, ikramiyelerle toplamda 38 bin 500 TL'ye yükseldi. 5 yıl kıdemi olan ve 2 çocuklu bir belediye işçisinin maaşı ise ikramiyeler dahil 39 bin 250 TL oldu.