İkonik Çay Tabağı Krizi: İki Dev Marka Karşı Karşıya Geldi, Mahkemeden Karar Çıktı

Tartışmanın fitili, Porland’ın 10 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) yaptığı tasarım tescil başvurusuyla ateşlendi. Ancak bu başvuru, Paşabahçe’nin dikkatinden kaçmadı. Rakip firma, söz konusu çay tabağı tasarımının kendi tescilli modeline fazlasıyla benzediğini belirterek tescile itiraz etti. Paşabahçe, Porland’ın tasarımının “ayırt edici” bir yönü bulunmadığını savundu.