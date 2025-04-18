İkonik Çay Tabağı Krizi: İki Dev Marka Karşı Karşıya Geldi, Mahkemeden Karar Çıktı
Türk kahvehane kültürünün vazgeçilmez simgelerinden biri olan çay tabağı, iki büyük marka arasında yıllar süren hukuk savaşına konu oldu. Porland ile Paşabahçe arasında yaklaşık on yıldır devam eden tasarım davası, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararla nihayet son buldu. Mahkemenin kararı 15 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinlik kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tartışmanın fitili, Porland’ın 10 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) yaptığı tasarım tescil başvurusuyla ateşlendi. Ancak bu başvuru, Paşabahçe’nin dikkatinden kaçmadı. Rakip firma, söz konusu çay tabağı tasarımının kendi tescilli modeline fazlasıyla benzediğini belirterek tescile itiraz etti. Paşabahçe, Porland’ın tasarımının “ayırt edici” bir yönü bulunmadığını savundu.
İtiraz süreci Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesindeki Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na taşındı. Olumsuz karar sonrası Porland, Yargıtay’a başvurdu ancak buradan da olumlu bir sonuç alamadı. Ardından 2020 yılında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunarak mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.
Anayasa Mahkemesi, dosyayı esastan incelemeye gerek görmeyerek Porland’ın başvurusunu reddetti. Mahkeme, Paşabahçe’nin tescilli tasarımının hukuken korunmaya devam edeceğine hükmetti. Böylece, çay tabaklarının tasarımına dair on yıldır süren çekişme Anayasa Mahkemesi kararıyla noktalandı.
İşte o tasarımlar...