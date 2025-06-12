İkinci Elde Alıcısını Bekletmeyen Modeller: 2025’in İlk Yarısında Türklerin Gözdesi Oldu

İşte 2025’in ilk altı ayında ikinci el piyasasında en çok rağbet gören araçlar ve öne çıkan özellikleri:

Ford Focus: Sürüş Keyfi Arayanların Vazgeçilmezi

Yıllardır Türkiye’de ikinci el piyasasında üst sıralarda yer alan Ford Focus, özellikle yol tutuşu ve konforlu sürüş deneyimi ile sürücülerin favorileri arasında. Hem genç kullanıcılar hem de aileler tarafından tercih ediliyor.