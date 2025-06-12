İkinci Elde Alıcısını Bekletmeyen Modeller: 2025’in İlk Yarısında Türklerin Gözdesi Oldu
Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşları ikinci el arabaya yöneltti. Bayramla birlikte hareketlilik gözlenen ikinci el piyasasında ilana koyar koymaz kapış kapış satılan modeller de belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de ikinci el otomobil piyasası, 2025’in ilk yarısında hareketli bir dönem geçirdi. Hem bireysel alıcılar hem de oto galeriler tarafından yoğun ilgi gören bazı modeller, piyasada adeta çeyrek altın gibi işlem görüyor. Bu araçlar, yüksek satış hızı, düşük değer kaybı ve kullanım kolaylığı gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor.
İşte 2025’in ilk altı ayında ikinci el piyasasında en çok rağbet gören araçlar ve öne çıkan özellikleri:
Ford Focus: Sürüş Keyfi Arayanların Vazgeçilmezi
Yıllardır Türkiye’de ikinci el piyasasında üst sıralarda yer alan Ford Focus, özellikle yol tutuşu ve konforlu sürüş deneyimi ile sürücülerin favorileri arasında. Hem genç kullanıcılar hem de aileler tarafından tercih ediliyor.
Toyota Corolla: Sorunsuzlukta İstikrar
Düşük bakım giderleri, yüksek dayanıklılığı ve uzun ömürlü motorları sayesinde Toyota Corolla, ikinci elde hızlı el değiştiren araçlardan biri olmaya devam ediyor. Özellikle düşük kilometreli versiyonları kısa sürede alıcı buluyor.
Opel Astra: Alman Mühendisliğinin Temsilcisi
Sedan ve hatchback versiyonlarıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Opel Astra, sağlamlığı ve dengeli sürüş karakteriyle biliniyor. Türkiye’de uzun yıllardır güvenilir ikinci el seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Fiat Egea: Yerli Üretimle Gelen Ekonomi
Türkiye’de üretilmesi sayesinde yedek parça ve servis kolaylığıyla dikkat çeken Fiat Egea, fiyat/performans dengesini iyi yakalayan modellerden. Bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal filo alımlarında da tercih sebebi.
Renault Clio: Şehir İçi Kullanımda Usta
Kompakt boyutları ve yakıt tasarrufuyla şehir içinde rahat bir kullanım sunan Renault Clio, ikinci el pazarında daima alıcı bulan modeller arasında. Ekonomik motor seçenekleriyle düşük maliyetli sürüş arayanların ilk tercihlerinden.
Hyundai i20: Uygun Fiyat, Modern Tasarım
Özellikle otomatik vitesli seçenekleriyle yeni sürücüler ve genç kullanıcılar arasında öne çıkan Hyundai i20, çağdaş tasarımı ve ulaşılabilir fiyatıyla ikinci el piyasasında hızlı el değiştiriyor.
Volkswagen Passat: Konforu ve Prestiji Buluşturan Seçim
D segmentinde yer alan Passat, geniş iç hacmi ve yüksek yol konforuyla özellikle iş insanları ve uzun yol kullanıcıları arasında popülerliğini koruyor. İkinci el pazarında ise prestijli bir seçenek olarak sıkça tercih ediliyor.
Peugeot 308: Stil ve Ekonomi Bir Arada
Modern tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Peugeot 308, özellikle şehir yaşamında kullanımı kolay yapısıyla öne çıkıyor. Yeni nesil kullanıcıların dikkatini çeken model, otomatik vites seçeneğiyle ikinci elde de talep görüyor.