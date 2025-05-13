İkinci El Telefon Satışı Radara Girdi: Dev Markalar Bile İncelenecek
Rekabet Kurulu, Apple hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bazı teknoloji firmalarına yönelik ön araştırma gerçekleştirdi. Yapılan resmi açıklamaya göre, ön değerlendirme sonucunda birçok teknoloji perakendecisi de incelemeye dahil edildi. Bu doğrultuda, 27 Şubat tarihinde başlatılan soruşturma dosyasına yeni şirketler eklendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Birkaç ay önce Apple’a yönelik olarak başlatılan soruşturmada, firmanın ürünlerine ilişkin yeniden satış fiyatlarını belirlemiş olabileceği veya ikinci el piyasasında faaliyet gösteren girişimlerin geri alım fiyatlarını birlikte belirlemeye çalıştığı iddiaları gündeme gelmişti. Bu kapsamda yapılan araştırmalar doğrultusunda soruşturmanın kapsamı genişletildi.
TEKNOLOJİ DEVLERİ MERCEK ALTINA ALINDI
Rekabet Kurulu, 10 Nisan’da yaptığı toplantıda, çeşitli teknoloji zincirlerinin Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un ilgili hükümlerini ihlal edip etmediğini değerlendirdi. İnceleme sonucunda, Apple ile birlikte TROY, EASYCEP, GÜRGENÇLER, HB BİLİŞİM, FINTEGRE, MEDIAMARKT ve TEKNOSA hakkında da resmî soruşturma açılmasına karar verildi.
Bu gelişmeyle birlikte teknoloji sektöründeki rekabet dinamiklerinin mercek altına alınması bekleniyor. Kurulun ilerleyen süreçte sunacağı detaylı rapor, söz konusu şirketlerin rekabet kurallarına uyup uymadığını netleştirecek.
REKABET KURULU'NDAN AÇIKLAMA
Kurul tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (APPLE), tüketici elektroniği ürünlerinin geri alımına yönelik olarak platform hizmeti sunan Fintegre Teknoloji Tic. AŞ (FİNTEGRE), teknomarketler, APPLE premium yeniden satıcıları ve tüketici elektroniği ürünlerinin geri alımı pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler tarafından geri alım pazarındaki fiyatların koordine edilmesi ve APPLE tarafından Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatının belirlenmesi suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespit edilebilmesi amacıyla APPLE ve dokuz teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.
Kurul 27.02.2025 tarihli kararında, APPLE'ın, Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını tespit etmiş olabileceği ve/veya geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin uygulayacağı geri alım fiyatlarını koordine etmiş olabileceği şüphesini doğuran bulgulardan hareketle; APPLE, Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ (EASYCEP), Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. AŞ (HB BİLİŞİM) tarafından 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak adı geçen teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar vermişti.