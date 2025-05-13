İkinci El Telefon Satışı Radara Girdi: Dev Markalar Bile İncelenecek

REKABET KURULU'NDAN AÇIKLAMA



Kurul tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



"Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (APPLE), tüketici elektroniği ürünlerinin geri alımına yönelik olarak platform hizmeti sunan Fintegre Teknoloji Tic. AŞ (FİNTEGRE), teknomarketler, APPLE premium yeniden satıcıları ve tüketici elektroniği ürünlerinin geri alımı pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler tarafından geri alım pazarındaki fiyatların koordine edilmesi ve APPLE tarafından Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatının belirlenmesi suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespit edilebilmesi amacıyla APPLE ve dokuz teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.





