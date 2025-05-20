İkinci El Piyasasında İvme! Uzman İsim Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı, O İllerde Yok Satacak
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil piyasasında yaz ayları ve Kurban Bayramı öncesi dikkat çekici bir canlanma yaşandığını belirterek, yıl sonuna kadar satışların 7 milyon adedin üzerine çıkabileceğini söyledi.
Kaynak: AA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ocak-nisan döneminde ikinci el otomobil satışlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,26 oranında artış yaşandı. 2023’te bu dönemde 2 milyon 200 bin 159 olan satış adedi, 2024’ün aynı döneminde 2 milyon 271 bin 873’e yükseldi.
Nisan ayında devir işlemi gerçekleştirilen toplam 957 bin 499 taşıt içinde en büyük payı yüzde 67,3 ile otomobiller aldı. En fazla satışın yapıldığı il ise 163 bin 281 adetle İstanbul olurken, Ankara 84 bin 427 adetle ikinci sırada yer aldı. İzmir’de 39 bin 83, Antalya’da 28 bin 110, Bursa’da ise 27 bin 967 araç el değiştirdi.
'TALEP YAZ MEVSİMİYLE ARTACAK'
Sektördeki güncel tabloya dair değerlendirmelerde bulunan MASFED Başkanı Erkoç, ikinci el otomobil pazarındaki beklenen canlılığın başladığını vurguladı. Yaz döneminin yaklaşması ve bayram etkisinin satışlara pozitif yansıdığını dile getiren Erkoç, “Yaklaşan yaz dönemi ve Kurban Bayramı'nın etkisiyle talebin daha da artmasını bekliyoruz” dedi.
Son aylarda ikinci el otomobillerde dikkate değer bir fiyat artışı yaşanmadığını belirten Erkoç, piyasanın yatay seyri sayesinde fiyatların belli bir seviyede sabitlendiğini ifade etti.
'7 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKACAK'
Sıfır araç fiyatlarındaki döviz kuru ve maliyet kaynaklı artışların ikinci el pazara olan ilgiyi artırdığına dikkat çeken Erkoç, “Sıfır araçlarla ilgili gelişmeler, otomobil almayı düşünen vatandaşlarımızı daha uygun fiyatlı ikinci el pazarına yöneltti. Sektörde gözle görülür bir canlanma var.
Sıfır araç fiyatları, ikinci el talebini doğrudan etkiledi. Yıl sonunda toplam ikinci el satış hacminin 7 milyon adedin üzerine çıkmasını öngörüyoruz” diye konuştu.
'ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İVME KAZANDIRDI'
Elektrikli araçların sektörde yeni bir ivme yarattığını dile getiren Erkoç, bu araçların sunduğu yakıt ekonomisi ve düşük vergi avantajlarıyla özellikle büyükşehirlerde bireysel kullanıcılar için cazip hale geldiğini belirtti.
İkinci el elektrikli araç pazarının da genişlemeye başladığını aktaran Erkoç, sektördeki toparlanmanın daha da hız kazanabilmesi için finansmana erişimin önemine dikkat çekti. “Kredi faizlerinin düşürülmesi, vatandaşların otomobil satın alımını kolaylaştıracaktır. Finansal destekle birlikte hem arz hem de talep tarafında denge sağlanabilir” değerlendirmesinde bulundu.