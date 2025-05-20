İkinci El Piyasasında İvme! Uzman İsim Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı, O İllerde Yok Satacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ocak-nisan döneminde ikinci el otomobil satışlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,26 oranında artış yaşandı. 2023’te bu dönemde 2 milyon 200 bin 159 olan satış adedi, 2024’ün aynı döneminde 2 milyon 271 bin 873’e yükseldi.

Nisan ayında devir işlemi gerçekleştirilen toplam 957 bin 499 taşıt içinde en büyük payı yüzde 67,3 ile otomobiller aldı. En fazla satışın yapıldığı il ise 163 bin 281 adetle İstanbul olurken, Ankara 84 bin 427 adetle ikinci sırada yer aldı. İzmir’de 39 bin 83, Antalya’da 28 bin 110, Bursa’da ise 27 bin 967 araç el değiştirdi.