İkinci El Piyasası Şimdiden Kavruldu! Kapış Kapış Almaya Başladılar: Rekor Seviye Görüldü
Amerika Birleşik Devletleri’nde ikinci el otomobil piyasası, gümrük vergilerinde beklenen artışların etkisiyle ciddi bir yükseliş trendine girdi. Özellikle ithal araçlara uygulanacak olası yeni vergi düzenlemeleri, tüketicilerin araç alımında acele etmesine yol açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
İkinci el otomobile olan rağbetle birlikte sektörde fiyatları belirleyen önemli bir gösterge olan Cox Automotive’in Manheim Kullanılmış Araç Değer Endeksi, Nisan ayında dikkat çekici bir artış gösterdi. Endeks, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %4,9 artarak 208,2 seviyesine ulaştı. Söz konusu seviye, Ekim 2023’ten bu yana ulaşılan en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Aylık bazda ise Mart ayına kıyasla %2,7’lik bir artış yaşandı; oysa bu endekste normal aylık değişim oranı ortalama yalnızca %0,2 civarında seyrediyor.
'ŞİMDİ AL, SONRA PİŞMAN OLMA'
Uzmanlara göre bu ani yükseliş, sadece gümrük vergilerinin değil, aynı zamanda tüketicilerin ekonomik belirsizlik ortamında "şimdi al, sonra pişman olma" düşüncesiyle hareket etmesinden de kaynaklanıyor.
GÖZLER YENİDEN İKİNCİ ELE ÇEVRİLDİ
Türkiye’de otomobil piyasası, son bir ayda art arda gelen fiyat artışlarıyla yeniden hareketlendi. Sıfır kilometre araçlara üç defa üst üste zam yapılmasının ardından piyasadaki en düşük sıfır araç fiyatı 1 milyon 200 bin TL seviyesine ulaştı. Bu durum, araç satın almak isteyen birçok tüketiciyi daha uygun fiyatlı seçeneklere yöneltti.
Özellikle 1 yaşından küçük ve 30 bin kilometreyi aşmamış ikinci el araçlara talep ciddi şekilde artarken, fiyatlar da bu doğrultuda yukarı yönlü hareket etmeye başladı.
Geçtiğimiz hafta itibarıyla, 16 farklı otomobil markası, modellerine ortalama %2 ila %6 oranında fiyat artışı uyguladı. Bazı popüler modellerde ise zam oranı %13’e kadar çıktı. Toplamda 330’dan fazla araç modelinde fiyat güncellemeleri yapıldı. Fiyat artışlarında döviz kurundaki yükseliş ve araçların ÖTV matrahında üst sınıra geçerek daha yüksek vergi dilimine girmesi etkili oldu.
İKİNCİ EL ARAÇLARDA GİZLİ GİDER KALEMLERİ
İkinci el araçlar, fiyat bakımından sıfır modellere göre avantaj sunsa da, alıcılar için bazı önemli ek maliyetleri de beraberinde getiriyor. Özellikle bakım ve sigorta giderleri, toplam maliyeti ciddi şekilde etkileyebiliyor.
Yetkili servislerde yapılan 20 bin ila 50 bin kilometre arasındaki bakımlar, araç modeline göre 15 bin TL ile 40 bin TL arasında değişen maliyetler yaratabiliyor. Buna ek olarak, zorunlu trafik sigortası primleri de günümüzde 10 bin TL ile 30 bin TL aralığında seyrediyor.