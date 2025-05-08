İkinci El Piyasası Şimdiden Kavruldu! Kapış Kapış Almaya Başladılar: Rekor Seviye Görüldü

GÖZLER YENİDEN İKİNCİ ELE ÇEVRİLDİ

Türkiye’de otomobil piyasası, son bir ayda art arda gelen fiyat artışlarıyla yeniden hareketlendi. Sıfır kilometre araçlara üç defa üst üste zam yapılmasının ardından piyasadaki en düşük sıfır araç fiyatı 1 milyon 200 bin TL seviyesine ulaştı. Bu durum, araç satın almak isteyen birçok tüketiciyi daha uygun fiyatlı seçeneklere yöneltti.

Özellikle 1 yaşından küçük ve 30 bin kilometreyi aşmamış ikinci el araçlara talep ciddi şekilde artarken, fiyatlar da bu doğrultuda yukarı yönlü hareket etmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta itibarıyla, 16 farklı otomobil markası, modellerine ortalama %2 ila %6 oranında fiyat artışı uyguladı. Bazı popüler modellerde ise zam oranı %13’e kadar çıktı. Toplamda 330’dan fazla araç modelinde fiyat güncellemeleri yapıldı. Fiyat artışlarında döviz kurundaki yükseliş ve araçların ÖTV matrahında üst sınıra geçerek daha yüksek vergi dilimine girmesi etkili oldu.