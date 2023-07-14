İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor: Fiyatlar düşecek mi?

300 BİN TL'YE KADAR PARA CEZASI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetlemelerde düzenlemeye uymayan kişi ve işletmelere 300 bin liraya kadar para cezası kesilecek. İkinci el motorlu kara taşıtları, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan 1 Ocak 2024'e kadar ilan yoluyla pazarlanamayacak.