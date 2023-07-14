İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor: Fiyatlar düşecek mi?
İkinci el araçların sıfır araçtan daha pahalı satılmaması için çıkarılan düzenleme yarın itibariyle yürürlükte olacak. Yeni düzenleme öncesi ikinci el otomobil pazarlarında fiyatlar düşecek mi? İşte ayrıntılar...
İkinci el araç satışlarına ilişkin düzenleme geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
İkinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarının üzerinde satılmasına istinaden çıkarılan düzenleme 15 Temmuz itibariyle geçerli olacak.
300 BİN TL'YE KADAR PARA CEZASI
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetlemelerde düzenlemeye uymayan kişi ve işletmelere 300 bin liraya kadar para cezası kesilecek. İkinci el motorlu kara taşıtları, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan 1 Ocak 2024'e kadar ilan yoluyla pazarlanamayacak.
"YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKACAK"
Düzenlemenin kamuoyuna duyurulması sonrası ikinci el otomobil pazarlarında durgunluk yaşandı.