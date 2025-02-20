İkinci El Otomobilde Rüzgar Tersine Döndü! Piyasa Uzmanı Net Tarihi Duyurdu

FAİZ VE DÖVİZ KURLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Pala, ikinci el araç fiyatlarının faiz oranları ve döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak değiştiğini belirterek, “Şu an sıfır araçlar da olan indirim ve kampanyalar faiz oranlarının yüksek olması, altın ve doların hareketlenmesi ikinci el piyasasını etkiliyor. Ayrıca, ikinci el satışlarında sigorta ve maliyetlerin artması bizi de etkiledi. Bu da şu anda, alım ve satımımızı durduruyor. Bundan sonraki süreçte, mart ve nisan ayları gibi piyasanın biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum. Bunlar da faiz oranlarının düşmesine bağlı. Faiz oranları düşmesi ve altın dolar kurlarında durgunluk yaşanması durumu, ikinci el piyasasına yansıyacaktır ve o zaman hareketlilik başlayabilir” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemde piyasada nasıl bir değişim yaşanacağı merakla beklenirken, sektör temsilcileri yaz aylarında ikinci el araçlara olan talebin artacağını öngörüyor.