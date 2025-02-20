İkinci El Otomobilde En Çok İlan Verilen Modeller Belli Oldu
Çevrim içi araç satış platformu Araabam.com, ocak ayına ait ikinci el ilan verilerini açıkladı. Paylaşılan rapora göre, ikinci el otomobil piyasasında en çok ilana koyulan modeller belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin verilerine göre, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar 2024 yılında olduğu gibi 2025’in ilk ayında da düşüş eğilimini sürdürdü. Ocak ayında ikinci el araç ilanlarında ortalama fiyat 695 bin 831 TL olarak hesaplandı.
İKİNCİ EL PİYASASINDA EN FAZLA İLAN VERİLEN MODELLER
Raporda, ikinci el otomobil piyasasında en çok ilana koyulan markalar ve modeller sıralandı. Buna göre, en fazla ilan verilen markalar Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu.
İkinci el piyasasında en çok satışa çıkarılan modeller ise şu şekilde sıralandı:
Renault Clio
Renault Megane
Fiat Egea
Opel Astra
Toyota Corolla
Ford Focus
Volkswagen Passat
Honda Civic
Volkswagen Polo
Opel Corsa