İkinci El Otomobilde En Çok İlan Verilen Modeller Belli Oldu

İKİNCİ EL PİYASASINDA EN FAZLA İLAN VERİLEN MODELLER

Raporda, ikinci el otomobil piyasasında en çok ilana koyulan markalar ve modeller sıralandı. Buna göre, en fazla ilan verilen markalar Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu.