İkinci El Otomobilde Dev Hareketlilik: Segment Segment Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan ayında ikinci el otomobil ilan sayısı bir önceki aya göre yüzde 4,2 oranında artarak 1 milyon 44 bin 61'e yükselirken, satılan otomobil sayısı ise yüzde 9,7’lik artışla 234 bin 27’ye ulaştı. Böylece satılan otomobil sayısının ilanlara oranı 1,1 puan yükselerek yüzde 22,4 seviyesine çıktı. Bu oran, piyasadaki canlılığın somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.