İkinci El Otomobilde Dev Hareketlilik: Segment Segment Fiyat Listesi Açıklandı
İkinci el otomobil piyasasında Nisan ayı itibarıyla hareketlilik hız kazandı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından yayımlanan “Otomobil Piyasası Görünümü” raporuna göre, ilan ve satış verileri yükseliş trendine girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Nisan ayında ikinci el otomobil ilan sayısı bir önceki aya göre yüzde 4,2 oranında artarak 1 milyon 44 bin 61'e yükselirken, satılan otomobil sayısı ise yüzde 9,7’lik artışla 234 bin 27’ye ulaştı. Böylece satılan otomobil sayısının ilanlara oranı 1,1 puan yükselerek yüzde 22,4 seviyesine çıktı. Bu oran, piyasadaki canlılığın somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.
TALEPDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Otomobil talep endeksi, Mart ayına kıyasla yüzde 12,4 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 oranında yükseliş gösterdi. Bu durum, ikinci el piyasasında alıcıların yeniden harekete geçtiğini ortaya koyuyor.
ORTALAMA FİYAT SINIRLI
Fiyatlara enflasyon etkisi arındırılarak bakıldığında, ikinci el otomobillerin reel değerindeki düşüş dikkat çekiyor. Reel fiyat endeksi, Mart ayına göre yüzde 3,2 azalarak 142,5'e geriledi. Ayrıca reel fiyatlardaki yıllık değişim de negatif seyrini sürdürüyor. 2023 Mayıs’ta yüzde 47,9 olan yıllık değişim oranı, 2025 Nisan’ında yüzde -20,8’e kadar düştü.
YILLIK ARTIŞ SÜRÜYOR
Mart ayında 950 bin 515 TL olan ortalama ikinci el otomobil fiyatı, Nisan’da 947 bin 790 TL’ye düştü. Bu hafif gerilemeye rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre fiyatlarda yüzde 9,2’lik artış kaydedildi.
HANGİ SEGMENT NE KADAR ARTTI?
Araç sınıflarına göre fiyatlar incelendiğinde, B, C ve D sınıflarında fiyatlar Mart ayına göre ılımlı artış gösterirken, yalnızca E sınıfında düşüş yaşandı.
B sınıfı: 613.226 TL (Yıllık artış: %9,2)
C sınıfı: 821.624 TL (Yıllık artış: %10)
D sınıfı: 1.184.000 TL (Yıllık artış: %9,1)
E sınıfı: 1.971.000 TL (Yıllık artış: %8,1)
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ
Yakıt tipine göre fiyatlar değerlendirildiğinde, yalnızca elektrikli araçlarda ortalama fiyat düşüşü yaşandı. Diğer tüm yakıt türlerinde fiyat artışı gözlemlendi.
Benzinli: 1.186.000 TL
Benzin & LPG: 509.012 TL
Dizel: 946.183 TL
Hibrit: 2.176.000 TL
Elektrikli: 3.148.000 TL